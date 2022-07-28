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暑假國旅熱 新安產推出跟著旅程主題投保

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
暑期國旅熱，新安東京海上產險網路投保旅遊險推出跟著旅程主題投保，再抽多重好禮活動。圖/資料照片
暑期國旅熱，新安東京海上產險網路投保旅遊險推出跟著旅程主題投保，再抽多重好禮活動。圖/資料照片

國旅補助開跑、住宿最高補助1,300元，加上適逢暑假傳統旅遊旺季，吸引不少民眾計畫出遊，但旅途中難免發生突發意外而壞了好心情，新安東京海上產險「網路投保平台」不僅提供出發前1小時投保即可的快速便捷服務，並規畫「鐵道客運遊」、「離島租車遊」、「租車自駕遊」、「自然露營遊」等涵蓋時下多種最夯旅遊行程主題的保險保障方案，網路投保還可參加好禮四重抽活動，有機會抽中iPhone 13 Pro手機等好禮。

根據交通部觀光局最新統計，國人選擇國內旅遊方式，有90.6%民眾採「自行規劃行程旅遊」。新安東京海上產險發言人呂文泉表示，國內旅遊容易因環境熟悉 ，而降低警覺心及面對突發狀況的應變能力；特別關注的是，國旅自由行規畫比重超過九成，相對參加旅行社的旅遊團則少了旅行業責任保險一層保障，提醒民眾規畫旅遊行程時別忘相關保險保障，以提高自己及親朋好友們面對意外狀況的防護力。

新安東京海上產險表示，安排旅程特別廢時不易，且在各類旅遊中隨時又可能面臨各式的突發意外風險，因此專為時下最受民眾青睞的旅遊主題規畫專屬的旅遊保障方案，如「離島租車遊」保障方案除基本的旅行平安保險、傷害醫療保險與個人賠償責任保險外，特別因應離島旅遊最怕出現的航班延誤與取消，提供當飛機 、船班誤點達4小時以上，即可獲得定額2,000元補償的境內旅程延誤險，以及離島旅遊租機車期間不幸與其他機車對撞時，則啟動機車維修費用與他人財損、受傷限額保障的國內租車旅遊險，協助民眾轉嫁旅程中可能面臨的風險。

新安東京海上產險網路投保平台（https://reurl.cc/aGr989）現正舉辦網路投保好禮四重抽活動，即日起至9月底於活動期間內投保旅遊險等指定保險商品、選擇電子保單並於活動網頁註冊會員成功，最高可獲得三次抽獎機會，另於社群平台分享活動再加送一次抽獎機會。

一張保單並加入網路投保會員且選擇電子保單並於個人臉書、IG等社群平台分享活動，最多有四個抽獎機會，iPhone 13 Pro、iPad Air 5 256GB、禮券、LINE POINTS等眾多好禮。

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