國人借錢買美債 金管會喊緩議

金管會原定今年上半年，准國人向券商借外幣，去投資國外股票和債券，出現三大改變，一、借錢投資國外債券，金管會暫緩議，擬下階段再放行、二、借錢買美港股票、ETF改限專業投資人，排除一般散戶，三、上路日再往後延。

金管會是在2020年推動資本市場藍圖中，研擬開放券商複委託買賣外國有價證券的外幣融資業務，准許國人可向券商借錢投資國外股債，原定6月底放行。

官員說，國外交易制度與台股不同，如國外股票無漲跌幅限制、國人融資券交易習慣和交易時間都與台股不同，希望在券商風控與投資人權益保障做完整規劃與測試後，再放行；至於融資標的、成數都在研議中。

據透露，金管會將分兩階段開放，先放行專業投資人融資買美、港股和ETF，融資成數暫定五成，等於排除一般民眾；下階段視業務展情況，再評估是否開放融資買海外債。

但券商公會認為，只放行融資海外股票和ETF、不開放海外債券，等於服務只做一半，尤其目前美債正熱，客戶可能直接跑去國外開戶，讓券商失去國際競爭力，希望融資買海外股債、ETF可以同步開放。

券商公會透過白皮書提出放行融資海外債的三大考量，一、近三年國人透過複委託交易海外債金額，每年平均4500億元占複委託交易量13%，代理買賣海外債券近三年成交額每年平均2.8兆元，顯示海外債是國人資產配置主要標的，二、國人複委託最大市場的美國，融資標的也包括債券，三、券商公會規劃風控也已參考國外實務做完整規劃。

券商公會也建議，可比照保險業和銀行業，放寬券商複委託業務可替國人持有外國證券辦理「出借」，協助投資人活化中長期持有的有價證券，創造額外收益，讓券商與投資人同享利多。