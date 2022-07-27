快訊

宜蘭車站晚間疑交班出事 「貨運列車司機」跨軌遭撞命危

盧秀燕腳傷開刀逾3小時 清出血塊虛弱臥床模樣曝光

國人借錢買美債 金管會喊緩議

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導
金管會原定今年上半年，准國人向券商借外幣，去投資國外股票和債券，出現三大改變。記者戴瑞瑤／攝影
金管會原定今年上半年，准國人向券商借外幣，去投資國外股票和債券，出現三大改變。記者戴瑞瑤／攝影

金管會原定今年上半年，准國人向券商借外幣，去投資國外股票和債券，出現三大改變，一、借錢投資國外債券，金管會暫緩議，擬下階段再放行、二、借錢買美港股票、ETF改限專業投資人，排除一般散戶，三、上路日再往後延。

金管會是在2020年推動資本市場藍圖中，研擬開放券商複委託買賣外國有價證券的外幣融資業務，准許國人可向券商借錢投資國外股債，原定6月底放行。

官員說，國外交易制度與台股不同，如國外股票無漲跌幅限制、國人融資券交易習慣和交易時間都與台股不同，希望在券商風控與投資人權益保障做完整規劃與測試後，再放行；至於融資標的、成數都在研議中。

據透露，金管會將分兩階段開放，先放行專業投資人融資買美、港股和ETF，融資成數暫定五成，等於排除一般民眾；下階段視業務展情況，再評估是否開放融資買海外債。

但券商公會認為，只放行融資海外股票和ETF、不開放海外債券，等於服務只做一半，尤其目前美債正熱，客戶可能直接跑去國外開戶，讓券商失去國際競爭力，希望融資買海外股債、ETF可以同步開放。

券商公會透過白皮書提出放行融資海外債的三大考量，一、近三年國人透過複委託交易海外債金額，每年平均4500億元占複委託交易量13%，代理買賣海外債券近三年成交額每年平均2.8兆元，顯示海外債是國人資產配置主要標的，二、國人複委託最大市場的美國，融資標的也包括債券，三、券商公會規劃風控也已參考國外實務做完整規劃。

券商公會也建議，可比照保險業和銀行業，放寬券商複委託業務可替國人持有外國證券辦理「出借」，協助投資人活化中長期持有的有價證券，創造額外收益，讓券商與投資人同享利多。

債券 金管會

延伸閱讀

國發基金興訟向如興求償 金管會揪增資說明不實關鍵

壽險業爆淨值危機

防疫險理賠金衝319億

壽險業淨值拉警報 金管會：保戶免驚

相關新聞

新台幣匯率何時貶破30元大關？ 匯銀主管：得看它臉色

美國聯準會利率決策出爐前夕，熱錢持續匯出資金，導致國內股匯走勢脫鉤。大型國銀外匯交易員指出，即使台股指數今（27）日收盤...

成立20年來首次現增遇獨董反對 國票金：30億現增與併購安泰無關

為改善子公司財務結構，國票金控（2889）在成立20年來首次辦理30億元現金增資案，但董事會上，卻出現獨董正反意見五五波...

國票金30億元現增案今雖通過 但獨董正反對立五五波

國票金控今（27）日董事會上通過30億元現增案，但董事會上，四位獨董分為贊成與反對兩派，吳青松與陳惟龍兩位獨董提出反對，...

國人借錢買美債 金管會喊緩議

金管會原定今年上半年，准國人向券商借外幣，去投資國外股票和債券，出現三大改變，一、借錢投資國外債券，金管會暫緩議，擬下階...

這2家保經公司沒彙報財報且擅自停業 遭金管會廢照

漢泰保經及馬可維茲保經均未依規定彙報財業務報表且擅自停業，雙雙遭公會回報「失聯」；金管會表示，2家保經違規事實明確且情節...

CIP衝離岸風場區塊開發 呼籲政府滾動檢討規則

哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP） 與中國信託今（2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。