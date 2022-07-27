證交所主辦111年全國教師證券知識研習營 今開幕

臺灣證券交易所連續第16年針對全國各級學校教職人員辦理證券市場研習活動，於27日揭開序幕，開幕典禮邀請證期局長張振山蒞臨指導，這項每年一度暑期教師研習盛會，廣受教師期待與好評，報名非常踴躍。

張振山致詞時強調，投資理財不再專屬於金融專業人才的領域，而是人人都應具備的基本知識技能，尤其面對高齡化社會與全球通貨膨脹壓力，只把薪水存在銀行生利息的理財方式，已不足支應未來退休生活所需，如何提升金融知識及建立正確投資理財觀念，並為退休預作準備，已是國人必修課題。

證交所總經理簡立忠表示，證交所向來積極推動主管機關金管會倡議的「金融知識普及計畫」，不遺餘力辦理各項活動，包括對於一般投資人及校園方面，其中教師研習營的課程，就是希望培育金融知識普及的種子，透過各學校老師的影響力，將投資理財的基本觀念傳達出去，在校園裡播下種子。

證交所另將於台中（8/4、8/5）、花蓮（8/11、8/12）和高雄（8/18、8/19）各辦理1場次「基礎班」和「進階班」，研習內容包括：證券市場介紹、了解投資工具特性及交易概念、認識證券交易新制度、證券基本面與技術分析、金融商品的介紹、如何解讀分析財務報表和公司治理與ESG投資等實用課程。

本項活動全程免費，與會教師並可獲得「教師研習時數」認證，因應疫情，各區研習營場地將限制人數，參加者均須遵守各場地防疫規範，以確保所有與會者健康。