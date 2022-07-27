國票金30億元現增案今雖通過 但獨董正反對立五五波

國票金控今（27）日董事會上通過30億元現增案，但董事會上，四位獨董分為贊成與反對兩派，吳青松與陳惟龍兩位獨董提出反對，另兩位獨董陳淑娟以及饒世湛則站在贊成一方，最後此案經表決通過。國票金控強調，此次現增案會是按照原股東依照比例認購，惟仍有部分會保留給員工認。

贊成一方中的獨董饒世湛給出三點支持現增案儘速推動：第一，國票金今年6月底的雙重槓桿比率高達122.3％，負債佔淨值比率達23.76％，資本適足率僅137.41％。與同業相較及主管機關的要求均有相當改善的空間。

第二，業務面考量，亦有強化資本結構的需求。目前美國CPI履創新高，利率上揚恐無法避免。經濟景氣亦不容樂觀。在此大前題之下，本公司自當早作準備，於必要時能有餘力支援旗下子公司。退一步而言，當利率上揚至相當水準，本公司亦應藉機提高投資部位，厚植日後獲利空間。

第三，金融機構有別於一般行業。堅實的財務結構為一個負責任金融機構所必需。據此，無論以財務面或業務面考量，本公司都有增資的需求。

另一位贊成的獨董陳淑娟認同饒世湛增資可強化國票金控財務結構說法，並指出，此案還可對金控集團下子公司票券、證券及創投的業務發展和未來投資計劃，挹注加強其獲利及競爭能力，在全球風險因素不確定性提高，強化財務結構以及生存競爭能力，全力支持推動增資計畫。

反對方的獨董吳青松則出具反對意見，認為本案增資預定發行股數以不超過普通股3.5億股。若以總金額增資30億而言，則可能意指認股價格會低至$8.5高度折價發行，有損股東權益，此應屬極不可能發生的狀況。公司經營規劃基本上應該在合理的市場狀況評估及市場邏輯下進行。以現擬增資額度、發行股數及價格，有折價發行之疑慮，擬表示反對本案。

另一反對派的獨董陳惟龍則認為，國票金現增自主權不應該受與安泰銀股份轉換契約侵害，且認為金管會已經緩議與安泰銀併購案，目前國票金並沒有召開董事會討論是否重新啟動另一併購案，認為目前並沒有併購案在進行，也因此無存在所定「在換股基準日之前」為募集資金應先洽商對方或經對方同意。甚至，在募資生效之後，須與對方協商交易價格調整之適用。

其次，陳惟龍認為，提案中，強調本公司辦理現金增資，需事先與安泰銀行洽商，事後又須協商「交易價格調整」，此均是侵害本公司募集資金之「自主權」。亦是在挑戰主管機關已駁回併購案的公權力行使。應先釐清股權轉換契約之有效性後再行辦理。

最後，陳惟龍認為，此現增案有折價發行可能性，認為應增列「不應低於面額發行」，否則不利於金控正常發展及有損股東權益。