新台幣匯率何時貶破30元大關？ 匯銀主管：得看它臉色

美國聯準會利率決策出爐前夕，熱錢持續匯出資金，導致國內股匯走勢脫鉤。大型國銀外匯交易員指出，即使台股指數今（27）日收盤大漲逾百點，熱錢全日仍匯出約4、5億美元，新台幣匯率終場貶值1.9分，以29.933元作收，連兩貶，總成交量為12.465億美元。

匯銀主管指出，外資今天源源不絕匯出，其中絕大多數是在台灣領到的股利，估計匯出規模接近5億美元；因此，即使適逢月底，出口商蜂擁拋匯，新台幣匯率走勢仍顯疲軟。

外匯交易員說，「整天都看外資和出口商表演，因為適逢月底，出口商賣匯的量不少，不過外資領到股利後的匯出力道更勝一籌，所以即使台股大漲，新台幣匯率依舊貶值作收。」

展望新台幣匯率後市，匯銀主管說，聯準會利率決策會議的影響很大，不過7月升息3碼，已經是市場共識，所以就算宣布升息3碼，也不會對新台幣匯率造成太大衝擊，比起7月升息3碼，9月以後的升息路徑更為關鍵。

「就看聯準會9月之後的升息路徑，比市場預期的更『鷹』，還是略『鴿』，因為會影響美元走勢」，匯銀主管說。

目前市場預估，新台幣匯率短期內將位於29.8~30元整數大關區間波動，不過聯準會若出乎意料的「鷹」，不排除新台幣匯率有機會進一步貶破30元整數大關。

經濟學者預測，美國聯準會（Fed）本周會議將升息3碼，之後可能放緩升息速度，預料9月升2碼，11、12月各升1碼，到今年年底時，聯邦資金利率區間將為3.25%~3.5%區間，創2008年來最高。

央行統計顯示，美元指數今天上漲0.51%，其餘非美貨幣走勢全盤皆墨。其中，歐元重貶0.78%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元下挫0.43%，日圓貶值0.25%、星元貶值0.2%，新台幣與人民幣均貶值0.06%。