國旅補助開跑！九成民眾愛自由行 別忘跟著旅程主題投保

國旅補助開跑、住宿最高補助1,300元，加上適逢暑假傳統旅遊旺季，吸引不少民眾計畫出遊，但旅途中難免發生突發意外而壞了好心情。為讓民眾有更心安的旅程，新安東京海上產險今（27）日表示，網路投保平台不僅提供出發前1小時投保即可的快速便捷服務，更貼心規劃鐵道客運遊、離島租車遊、租車自駕遊、自然露營遊等涵蓋時下多種最夯旅遊行程主題的保險保障方案。

根據交通部觀光局最新統計，國人選擇國內旅遊方式，有90.6%民眾採「自行規劃行程旅遊」。新安東京海上產險發言人呂文泉表示，國內旅遊容易因環境熟悉，而降低警覺心及面對突發狀況的應變能力；特別關注的是，國旅自由行規劃比重超過9成，相對參加旅行社的旅遊團則少了旅行業責任保險一層保障，提醒民眾規劃旅遊行程時別忘相關保險保障，以提高自己及親朋好友們面對意外狀況的防護力。

在各類旅遊中，隨時可能面臨各式的突發意外風險，新安東京海上產險專為時下最受民眾青睞的旅遊主題規劃專屬的旅遊保障方案，如「離島租車遊」保障方案除基本的旅行平安保險、傷害醫療保險與個人賠償責任保險外，特別因應離島旅遊最怕出現的航班延誤與取消，提供當飛機、船班誤點達4小時以上，即可獲得定額2,000元補償的境內旅程延誤險，以及離島旅遊租機車期間不幸與其他機車對撞時，則啟動機車維修費用與他人財損、受傷限額保障的國內租車旅遊險，協助民眾轉嫁旅程中可能面臨的風險。

值得一提的是，新安東京海上產險網路投保平台現正舉辦網路投保好禮四重抽活動，即日起至9月底於活動期間內投保旅遊險等指定保險商品、選擇電子保單並於活動網頁註冊會員成功，最高可獲得3次抽獎機會，另於社群平台分享活動再加送1次抽獎機會，iPhone 13 Pro、iPad Air 5 256G、禮券、LINE POINTS等眾多好禮等民眾來抽。