迎Web3時代 資誠協助企業掌握新商機

Web3時代即將來臨，元宇宙、NFT、加密貨幣等新型態資產與交易形式興起，企業如何在新經濟體系下穩定發展技術與規則，實踐去中心化思維，並在兼顧成本營收與趨勢發展下，打造出新興的商業模式並突破產業僵局，將是全球未來重要趨勢。為協助企業掌握Web3商機，資誠聯合會計師事務所(PwC Taiwan)攜手證券櫃檯買賣中心、台灣網路暨電子商務產業發展協會(TiEA)在26日舉辦「迎接Web3的實踐與挑戰」研討會，吸引多位有意申請上(興)櫃的企業主、高階主管及SaaS產業代表到場交流，獲得熱烈回響。

證券櫃檯買賣中心副總經理陳德鄉於開場致詞中表示，企業進入資本市場的益處多，除了可募集到中長期資金供營運發展外，並可有效提升公司能見度與延攬優秀人才，達到企業永續發展的目標。櫃買中心近期來持續致力於推動多元化與多層次市場發展，櫃買市場目前計有799家企業上櫃掛牌，於世界交易所聯合會86個會員中排名第21，市場周轉率與本益比皆在國際上名列前茅，彰顯臺灣資本市場優異表現與企業競爭力。此外，順應全球數位經濟發展趨勢，櫃買中心致力於扶植電子商務等創新產業進入資本市場，今年亦於產業價值鏈資訊平台新增前瞻科技與數位科技二大主題，以利企業與投資人洞察產業經濟轉型及投資趨勢。

陳德鄉表示，櫃買中心未來將重點推動具有「輕資產、重數據」之新經濟產業(如SaaS、資安產業等)，以去年成功掛牌的91APP為例，標誌國內新創公司進入資本市場的成功典範，櫃買將持續為企業與投資人營造有利之籌資環境，加強推動該等企業進入櫃買市場。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠表示，近年來臺灣創新能量持續驅動產業成長動能，帶動資通訊產業、半導體產業活絡發展。經濟成長與企業茁壯除了人才與創新之外，「資金」與「團體戰」亦是關鍵因素。從資金面來看，櫃買中心扮演著領頭羊的角色，提供企業多元籌資管道；而台灣網路暨電子商務產業發展協會(TiEA)在「團體戰」更是產業重要的推手，引領臺灣電子商務、創新產業持續茁壯。臺灣市場長期聚積科技發展優勢，更為創新產業發展重要基地，近幾年網路科技的發展速度愈來愈快，各種創新的技術、概念及應用不斷推陳出新，面對即將來臨的Web3時代，勢必激發出更多新的商業模式，有望建立臺灣新經濟板塊，擴展臺灣創新格局與介接國際市場。

台灣網路暨電子商務產業發展協會(TiEA)理事長何英圻表示，Web3是下一波改變世界的浪潮，也是臺灣數位發展重要的一環。現在大家可能覺得陌生，甚至懷疑，就像二十多年前互聯網、電商剛崛起時一樣，不確定未來如何，但是面對新的浪潮，無論是虛擬貨幣、NFT、區塊鏈等相關應用，它只會一波推著一波前進。TiEA一直推動 Web2.5的概念，希望協助Web3公司「出圈」，Web2公司「入圈」，透過各種方式、嘗試，融合雙邊發展，也讓臺灣數位產業與數位發展能與全球市場同步，邁向下一個新世界。

加密貨幣交易平台 MaiCoin 創辦人暨執行長、TiEA 副理事長劉世偉表示，Web3是未來的發展趨勢，而為了虛擬通貨產業的長遠發展，臺灣加密貨幣產業應需要有合理監管的規劃，特別各國都已經針對穩定幣制定相關法規，應該要盡快跟上國際的腳步，有助於臺灣在國際舞台的產業競爭力。發行臺幣穩定幣(TWDC)的目的是提高臺灣的金融效率，透過區塊鏈技術強化金融科技與國際貿易的發展，同時穩定幣的發行也須符合現行法規與社會期待，因此以法幣作為抵押是目前較好的選擇，並且應該以100% 流動資產擔保作為前提設計機制，於風險管理的基礎下，開拓TWDC的應用與流動性。

長期協助零售數位轉型的91APP產品長李昆謀表示，以消費市場變化快速的零售業來說，在Web2的領域，品牌不斷掌握消費者數據，無論是在促進會員用戶的提升或留存，皆有十分成熟的經營模式；但是在Web3的領域，不再像過去，消費者開始可以擁有自己的數據，消費行為再次改變，不少品牌也開始試著搞懂Web3，甚至擁抱Web3，希望結合到品牌策略中，如能在現有會員互動的基礎上，融合發展出全新方式，這就是發揮Web2.5的產業應用和意義。

資本市場為引領臺灣經濟發展的原動力，櫃買中心「戰略新板」於去年開板、聚焦大核心戰略產業，協助創新性產業進入資本市場茁壯發展。證券櫃檯買賣中心上櫃審查部副理藍順得說明戰略新板及申請上興櫃應注意事項，戰略新板為主板前之預備市場，從開板至今已累積12家申請，其中11家係採簡易公發併送申請登錄戰略新板，制度利於中小規模企業規劃進入資本市場。戰略新板除象徵臺灣資本市場邁向另一個新的重要里程碑，更搭起新創生態圈與資本巿場之橋樑。櫃買中心將持續透過多元化推動措施，創造有利的投資與籌資環境，協助企業成功進入資本市場。

虛擬資產交易近年蓬勃發展，引發各國稅局關注，資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師周莉莉表示，包含美國、英國、日本、香港等近30國家或地區已針對虛擬資產發布課稅指引。雖陸續有課稅指引發布，但基於商業模式與經濟環境的不斷變化，仍有許多稅務議題於現有課稅指引下無法得到明確的稅務處理。例如虛擬資產服務提供商的CRS資訊揭露要求、質押代幣獲得的質押獎勵(staking rewards)、同質化代幣 (Non-Fungible Tokens, NFTs)、去中心化金融(DeFi)等議題尚未有明確指引。周莉莉建議，企業與投資人宜持續關注新型態數位資產下可能衍生之稅務議題，並及早因應。