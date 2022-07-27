吳中書 接任台經院董座

台經院今（27）日召開11屆第1次董事會，會中通過現任董事長王志剛博士屆齡退休，新任董事長由吳中書博士接任。

吳中書為台大經濟系畢業，赴美取得西北大學經濟學博士學位，返國後歷任中央研究院經濟研究所研究員、美國哈佛大學訪問學者、東華大學管理學院院長、中華經濟研究院院長、金融研訓院董事長等職，另兼任中央研究院經濟研究所研究員、台灣大學經濟系教授、東華大學財務金融系榮譽教授等職，並曾擔任台灣經濟學會理事長與中華財經策略協會理事長，資歷完備，學養俱豐。

台經院表示，吳中書博士長期關注國內外經濟發展議題，此次接任台經院董事長，將延續過去經驗，帶領台經院發揮經濟智庫社會責任，提供建言，為國內的經濟發展貢獻心力。

台經院是中國信託與台泥共同出資成立，由辜振甫博士於1976年9月1日創辦，成立宗旨為積極從事國內、外經濟及產業經濟的研究，並將研究成果提供政府、企業及學術界參考，以促進我國經濟發展，為台灣最早由民間設立之獨立學術研究機構。