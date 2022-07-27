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元大金控供應商大會 聚焦淨零碳排議題

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
元大金控供應商ESG大會，聚焦淨零碳排議題。圖/元大金提供
元大金控供應商ESG大會，聚焦淨零碳排議題。圖/元大金提供

元大金控（2885）26日舉行本年度第二場供應商大會，本次以「2050淨零碳排」為主題，邀請供應商夥伴與元大金控共同投入環境永續領域，在自身營運上努力降低對環境的負面影響，鼓勵並實踐綠色消費，本次活動中特別表揚10家獲得供應商評鑑「A級」的優良廠商，並邀請供應商夥伴-大同世界科技分享該公司ESG零碳整合管理實際案例，及安永聯合會計師事務所說明國內碳盤查趨勢，透過經驗交流提升與供應商的議合，進而攜手共好。

元大金控自2019年起，供應商大會均加入多元化主題的教育訓練，強化供應商對於永續議題的認知與實踐，將元大集團重視企業社會責任之理念落實於供應鏈管理。

安永會計資深顧問於大會中說明台灣2050淨零轉型「能源、產業、生活、社會」四大轉型策略及「科技研發、氣候法治」兩大治理基礎，並深入淺出說明金管會上市櫃公司永續發展路徑規劃，共同朝淨零減碳及永續發展目標推進。

大同世界科技分享該公司自2017年起導入智慧電表，逐年推動表單e化、導入能耗監控系統等環保行動進程，與元大金控建立綠色企業文化理念相互呼應，期能發揮金融業以大帶小的企業影響力，促進供應鏈跟進綠色行動，以減少供應商對企業本身造成之風險，並具體有效地達成建構本集團綠色供應鏈目的。

元大金控表示，專求穩健成長的同時，同等重視採購風險的管控與責任採購的落實，元大金控已經連續三年通過ISO 20400永續採購指南標準的驗證，採購部門每年對主要供應商進行1次評鑑，「永續發展」為評鑑項目之一，針對評鑑結果將主要供應商分為 A（優良）、B（合格）、C（待觀察）三等級，去年評鑑154家廠商，共有30家廠商獲得A級。

元大金控 ESG 減碳

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