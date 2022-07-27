獨居、未婚無懼 華銀教你用信託守護單身生活

現代社會家庭結構轉變，造成獨居比例大幅提高，終身未婚者日益增加、離婚率也不斷攀升。根據110年內政部統計台灣單身戶突破301萬戶、單親家庭86萬戶，由於獨居人口增加，讓這群人未來可能面臨「孤獨死」的風險。

當「孤獨死」不再專屬於老人，更多是發生在我們身邊，此時如何透過信託讓單身生活更有尊嚴與保障，值得深思。

40歲擔任企業高階管理人的黃先生，職場一路順遂，享受無拘無束的單身生活，每年會安排與單身好友出國旅遊，犒賞整年的辛勞。這次他們在歐洲小鎮旅行時 ，巧遇同樣來自於台灣的老夫婦，閒聊之餘發現這對老夫妻並沒有小孩，但很早就透過資產配置為退休生活創造足夠的現金流，單身的黃先生頓時對自己老年生活感到擔憂，開始思考如何保障老年退休生活。

要享受自在快樂的單身獨居生活，首要做好財務規劃，華南銀行（2880）認為對於單身者來說，趁早規劃健康與財務是最重要議題，至於如何保障老年退休生活，華南銀行認為，將部分資產交付信託，透過信託的守護，更能確保退休生活無後顧之憂。

信託最重要的功能分別是資產保全及專款專用，有信託守護資產就不怕被詐騙或被挪用，透過專款專用事先規劃用途，假使日後與好朋友一起入住安養中心，相關費用就能以信託代為支付。華南銀行也建議請好朋友擔任信託監察人，除了監督受託人之外，有其他資金需求時，信託監察人可在客戶無法決定時代為處理，並可以協助預立遺囑及辦理後事，讓單身者享受生命之餘也不用為自己身後事擔心。

在新社會結構的變革下，人人都需要用財務規劃為自己好好打算，邁向高齡化社會的同時，單身貴族的您是否也做好退休生活的準備，找個時間與華南銀行186家分行信託專責人員聊一聊，思考透過「信託」預先做好規劃，靠自己、從容轉身 、安心變老。