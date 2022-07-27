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獨居、未婚無懼 華銀教你用信託守護單身生活

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
由華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢帶領信託部團隊及遍佈分行的信託專責人員，為客戶量身打造信託方案。圖/華南銀行提供
由華南銀行個人金融事業群副總經理李宗賢帶領信託部團隊及遍佈分行的信託專責人員，為客戶量身打造信託方案。圖/華南銀行提供

現代社會家庭結構轉變，造成獨居比例大幅提高，終身未婚者日益增加、離婚率也不斷攀升。根據110年內政部統計台灣單身戶突破301萬戶、單親家庭86萬戶，由於獨居人口增加，讓這群人未來可能面臨「孤獨死」的風險。

當「孤獨死」不再專屬於老人，更多是發生在我們身邊，此時如何透過信託讓單身生活更有尊嚴與保障，值得深思。

40歲擔任企業高階管理人的黃先生，職場一路順遂，享受無拘無束的單身生活，每年會安排與單身好友出國旅遊，犒賞整年的辛勞。這次他們在歐洲小鎮旅行時 ，巧遇同樣來自於台灣的老夫婦，閒聊之餘發現這對老夫妻並沒有小孩，但很早就透過資產配置為退休生活創造足夠的現金流，單身的黃先生頓時對自己老年生活感到擔憂，開始思考如何保障老年退休生活。

要享受自在快樂的單身獨居生活，首要做好財務規劃，華南銀行（2880）認為對於單身者來說，趁早規劃健康與財務是最重要議題，至於如何保障老年退休生活，華南銀行認為，將部分資產交付信託，透過信託的守護，更能確保退休生活無後顧之憂。

信託最重要的功能分別是資產保全及專款專用，有信託守護資產就不怕被詐騙或被挪用，透過專款專用事先規劃用途，假使日後與好朋友一起入住安養中心，相關費用就能以信託代為支付。華南銀行也建議請好朋友擔任信託監察人，除了監督受託人之外，有其他資金需求時，信託監察人可在客戶無法決定時代為處理，並可以協助預立遺囑及辦理後事，讓單身者享受生命之餘也不用為自己身後事擔心。

在新社會結構的變革下，人人都需要用財務規劃為自己好好打算，邁向高齡化社會的同時，單身貴族的您是否也做好退休生活的準備，找個時間與華南銀行186家分行信託專責人員聊一聊，思考透過「信託」預先做好規劃，靠自己、從容轉身 、安心變老。

華南銀行 退休 獨居

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