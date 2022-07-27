國內投信最大贏家 國泰投信勇奪《財資》四項大獎

國際權威財經雜誌《財資》（The Asset）7月公布2022年「3A -機構投資者、ETF及資產服務提供者大獎」（The Asset Triple A Sustainable Investing Awards for Institutional Investor, ETF, and Asset Servicing Providers）得獎名單，國泰投信拿下4座大獎，為國內投信業最大贏家，包括台灣區年度資產管理公司(Asset Management Company of the Year)、年度ESG資產管理公司(ESG Asset Management Company of the Year)、最佳ETF供應商(Best ETF Provider)，以及最佳創新ETF產品(Most Innovative ETF)的殊榮，不管是在資產管理能力、ESG經營，還是在產品設計上，國泰投信表現都備受國際肯定。

國泰投信總經理張雍川表示，公司以「台灣第一、亞洲專家」為經營目標向前邁進，挾龐大集團通路與廣大客戶優勢，滿足投資人多元與全球化需求，近年來產品線從主動式基金拓展至被動式ETF，產品深度及廣度不斷提升，滿足大眾多元投資需求之外，更活絡市場交易。

根據投信投顧公會資料，截至2022年6月底，國泰投信總資產管理規模達新台幣9,938億元大關，穩居國內投信龍頭地位，其中，ETF的規模與受益人數皆成長快速，ETF規模逾新台幣3,863億元，較去年同期年增23%；ETF受益人數已超過140萬人，年增123%。

身為國內第一大資產管理公司，國泰投信除了致力市場及投資標的研究外，也高度重視風險控管，更在選股流程中導入ESG評比標準及企業社會責任報告書，同時也積極建立ESG議合橋樑，協助產業與企業永續發展，善盡社會責任。

近年來，國泰投信陸續推出綠色金融產品及服務，包括國內唯一兼顧ESG及高股息的台股ETF─國泰永續高股息ETF(00878)，以及國內唯一聚焦美國高ESG評級企業的基金─國泰美國ESG基金。不僅與國際潮流接軌，更讓投資人在創造收益的同時，也能為環境盡一份心力。

這次台灣區最佳創新ETF產品由國泰全球智能電動車ETF(00893)拔得頭籌，根據投信投顧公會資料，截至6月底，00893規模逾新台幣271億元、受益人數超過21萬人，不管是規模還是受益人數皆為海外股票型ETF第一大，深獲投資人青睞。

國泰投信ETF研究團隊表示，由於特斯拉上海工廠近期進行產能升級，年產能可望超過75萬輛，是特斯拉全球產能最高的超級工廠，並重申全年交車目標不變，有信心在下半年彌補流失的產量，為電動車產業捎來好消息。因受到通膨與經濟衰退疑慮影響，全球電動車第二季遭遇諸多挑戰，但長線成長趨勢不變，可發現近期ICE FactSet 全球智能電動車指數築底完成，有機會蓄勢上攻，可分批承接，或以定期定額方式參與電動車產業長線趨勢。

展望未來，國泰投信持續以責任投資的角度出發，悉心託管每位投資人交付的資產，以追求長期且穩健的績效為目標，期許打造為資產增益及永續發展並進的金融業典範，幫助民眾完善理財規劃，善盡資產管理業者的職責。