國內投信最大贏家 國泰投信勇奪《財資》四項大獎

國際權威財經雜誌《財資》(The Asset)7月公布2022年「3A -機構投資者、ETF及資產服務提供者大獎」(The Asset Triple A Sustainable Investing Awards for Institutional Investor, ETF, and Asset Servicing Providers)得獎名單,國泰投信拿下4座大獎,為國內投信業最大贏家,包括台灣區年度資產管理公司(Asset Management Company of the Year)、年度ESG資產管理公司(ESG Asset Management Company of the Year)、最佳ETF供應商(Best ETF Provider),以及最佳創新ETF產品(Most Innovative ETF)的殊榮,不管是在資產管理能力、ESG經營,還是在產品設計上,國泰投信表現都備受國際肯定。

國泰投信總經理張雍川表示,公司以「台灣第一、亞洲專家」為經營目標向前邁進,挾龐大集團通路與廣大客戶優勢,滿足投資人多元與全球化需求,近年來產品線從主動式基金拓展至被動式ETF,產品深度及廣度不斷提升,滿足大眾多元投資需求之外,更活絡市場交易。

根據投信投顧公會資料,截至2022年6月底,國泰投信總資產管理規模達新台幣9,938億元大關,穩居國內投信龍頭地位,其中,ETF的規模與受益人數皆成長快速,ETF規模逾新台幣3,863億元,較去年同期年增23%;ETF受益人數已超過140萬人,年增123%。

身為國內第一大資產管理公司,國泰投信除了致力市場及投資標的研究外,也高度重視風險控管,更在選股流程中導入ESG評比標準及企業社會責任報告書,同時也積極建立ESG議合橋樑,協助產業與企業永續發展,善盡社會責任。

近年來,國泰投信陸續推出綠色金融產品及服務,包括國內唯一兼顧ESG及高股息的台股ETF─國泰永續高股息ETF(00878),以及國內唯一聚焦美國高ESG評級企業的基金─國泰美國ESG基金。不僅與國際潮流接軌,更讓投資人在創造收益的同時,也能為環境盡一份心力。

這次台灣區最佳創新ETF產品由國泰全球智能電動車ETF(00893)拔得頭籌,根據投信投顧公會資料,截至6月底,00893規模逾新台幣271億元、受益人數超過21萬人,不管是規模還是受益人數皆為海外股票型ETF第一大,深獲投資人青睞。

國泰投信ETF研究團隊表示,由於特斯拉上海工廠近期進行產能升級,年產能可望超過75萬輛,是特斯拉全球產能最高的超級工廠,並重申全年交車目標不變,有信心在下半年彌補流失的產量,為電動車產業捎來好消息。因受到通膨與經濟衰退疑慮影響,全球電動車第二季遭遇諸多挑戰,但長線成長趨勢不變,可發現近期ICE FactSet 全球智能電動車指數築底完成,有機會蓄勢上攻,可分批承接,或以定期定額方式參與電動車產業長線趨勢。

展望未來,國泰投信持續以責任投資的角度出發,悉心託管每位投資人交付的資產,以追求長期且穩健的績效為目標,期許打造為資產增益及永續發展並進的金融業典範,幫助民眾完善理財規劃,善盡資產管理業者的職責。