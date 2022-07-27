凱基證券衝刺財管 榮獲香港信報大獎

凱基證券發揮亞太布局優勢，金融專業及服務傲視同業，凱基亞洲(KGI ASIA)憑藉卓越的財富管理服務，專業團隊及多元化的理財產品，榮獲香港信報財經新聞頒發2022年度企業品牌「顯卓私人財富管理大獎」，是今年唯一獲此殊榮的證券公司。

凱基證券近年加快財管布局，拓展產品、提升研究團隊及優化交易平台，獲頒該獎項展現亞太財富管理相關業務顯著增長。

亞洲地區高資產淨值人數不斷增加，凱基亞洲國際財富管理主管戴耀權表示，過去一年在市場波動的情況下，投資人對財富管理及保值更為重視，需要優秀的管理團隊及客製化服務協助資產長遠增值；憑藉著凱基證券在亞洲完整布局，擁有跨地域的研究團隊及資源，產品團隊再根據分析報告，在市場選出合適產品，並透過與客戶緊密溝通，細心分析市況並調整策略，幫助客戶面對市場變化時能夠乘風破浪，是凱基亞洲私人財富管理服務能在本次獎項中脫穎而出的關鍵。

凱基證券重視「以客戶為中心」、「值得信賴」的核心價值，積極加強內部專業金融培訓，為客戶帶來更顯著的價值提升；戴耀權指出，投資市場每天都有新知識、新趨勢，團隊需要不斷學習才能在市場領先，例如近年ESG 永續發展的投資主題概念逐漸興起，他早已跟產品團隊研究，目前已推出綠色基金及債券等，日後將推出其他ESG 相關的產品，滿足更多投資人需求。

為積極拓展亞洲財富管理市場，凱基證券發揮亞太布局的資源綜效，推出跨區域的財富管理服務，打造結合經紀與財富管理業務的平台，除了優化數位金融服務的使用者體驗，更讓客戶把握更多的投資機會；同時秉持重視風險，穩健前行的理念，經由專業研究團隊及多元完整的產品服務，成為客戶堅實的後盾，落實「致力于您的富足人生」品牌宣言，幫助客戶發揮財富最大潛力，迎向無限富足的未來。