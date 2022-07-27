鷹派升息預期降溫 美股、非投資級債回神

總計7月以來，至25日，台灣金管會證期局核備的993檔境外基金(股、債均含)平均上漲2.38%，其中，713檔股票型基金平均上漲2.77%，263檔債券型基金平均上漲1.46%。

富蘭克林證券投顧表示，時序進入財報季，投資人關注於企業財測展望，預期在景氣放緩、成本上升及強勢美元拖累下可能面臨下修壓力，而由於整體基本面不確定性仍高，預計第3季股市將處於利空測底階段，現階段建議以採取靈活配置策略的美國價值平衡型基金為核心，讓經理人自動聚焦最具吸引力的收益和資本利得機會，擔心衰退風險者可留意美債殖利率彈升後債券基金的布局機會，首選美元計價且高信評的波灣債券型基金。

受激進升息預期降溫刺激，美股基金在過去一個月表現亮眼，上漲5.88%，其中，美國中小型股基金漲勢居冠，達6.76%，因強勢美元對以國內市場為主的美國中小型股影響較小，因而彈幅領先。大中華基金在先前幾個月表現相對強勢後，近月表現居末，下跌4.69%，一方面與中國公布了疲弱的GDP數據有關，另方面，中國當局的「動態清零」方針也對穩增長構成壓力，削弱了投資人信心。在產業方面，隨聯準會鷹派升息預期減緩，先前表現較低迷的科技、房地產等利率敏感類股基金出現較強勢的反彈，分別上漲7.56%、4.08%，然而，黃金基金仍表現低迷，除了與主要央行仍將持續升息有關外，強勢美元也構成了壓力，近月在各類股基金中表現最差，下跌7.59%。另方面，在熱浪席捲美歐之際，美國總統拜登發布行政命令推動離岸風電、投資23億美元打造基礎建設因應氣候變遷，推動MSCI氣候變遷指數近月上揚5.11%。

富蘭克林證券投顧表示，高通膨壓力仍可能使聯準會需要持續升息，不過，美國經濟仍保持穩健，且近期在油價、大宗商品價格回落下，下半年通膨壓力有望逐步趨緩，市場對聯準會維持鷹派升息的預期也可望逐漸降低，進而有利美股進一步消化賣壓、降低波動，有利美股中長期的投資機會逐漸浮現。而在高能源價格環境下，加上近期美歐熱浪來襲，市場期待各國政府將持續加速有關綠色、永續、乾淨能源的產業轉型、基礎建設投資，值此金融市場仍處於震盪之際，氣候變遷、ESG、基礎建設等題材將能提供投資人不同的投資選擇。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，基礎建設股票具有三大利基：通膨轉嫁、抗景氣循環的防禦特性、脫碳趨勢帶動公司資產規模及股利成長。在通膨上揚和景氣下行環境，基礎建設產業也比房地產和商品更有防禦優勢。考量全球經濟前景惡化，現階段採取防禦配置，增持美歐公用事業、降低運輸基建比重，精選中游能源基建標的。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，市場消化通膨上升、聯準會政策行動、疫情危機可能結束以及俄烏情勢的影響而波動加大，然而，無差別拋售科技股並沒有考慮到個別公司堅實的基本面，許多優質的數位轉型受惠股被錯殺，現階段仍處於數位轉型早期階段的論點仍完好無損，放眼長線作布局，趁評價面修正增持具有良好長期前景的高品質公司。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡‧麥可羅認為，生技業有三大利多，包括：一、生技製藥創新。過去一年免疫腫瘤、自體免疫疾病及神經退化性疾病領域取得眾多進展，預計今年可望在這些疾病領域看到進一步的臨床驗證；二、在2021年交易下降後，併購活動有望回溫；三、生技股目前評價具吸引力。

債券型基金方面，因部分聯準會官員認為升息3碼即可，不需升息4碼後，市場情緒回升帶動美國、環球非投資級債券基金分別反彈4.8%、3.6%，而美國、環球平衡型基金也在股債同漲下上揚4.18%、2.41%。新興市場債券基金表現相對落後，僅上漲0.06%，當地貨幣債券基金更是下跌1.12%，原因是美元在7月期間攀升至近20年新高，加上投資人仍擔憂聯準會升息將為新興市場帶來壓力，拖累新興市場債券表現。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，現階段債券的機會比股票更值得關注，因為在全球經濟成長減緩下，已攀升的債券殖利率展現其投資吸引力，包括投資級公司債利差已升至過去十年均值水準，未來就算公債殖利率再攀升，預期投資級債所受到的影響將相對有限，更可彰顯在投資組合中的多元分散、減緩波動功能。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，全球各類固定收益市場今年已歷經嚴峻修正，其中，屬於美元計價投資級債資產的波灣債市再次展現抗跌特性。而由於市場已相當程度反映聯準會的鷹派升息路徑，美國公債殖利率可能已經到達高點，債券攀高的殖利率具有投資吸引力，是時候可以增加債券的配置。