一銀信用卡抗通膨 旅遊美食最高24%回饋

民眾旅遊意願提高，卻又擔心物價上漲，第一銀行（2892）推出卡友旅遊住宿、餐廳美食、民生消費信用卡優惠活動。

根據統計，國人旅遊目的約有五成為了享受美食，即日起在聚北海道火鍋、和牛涮、藝奇、陶板屋等，一銀卡單筆消費滿1,500元享現折200元，使用王品瘋美食App「瘋Pay」錢包，再享6%瘋點數回饋，搭配指定通路5％回饋，總回饋率上看24%。

住宿訂房方面，持第一銀行「宜蘭認同卡」、「義享天地聯名卡」於全台飯店／民宿、Booking.com、Hotels.com、Agoda訂房網，最高享7%回饋。

中元普渡採購、民生消費也有優惠，持第一銀行「綠活卡」在義美、聖德科斯、無毒農、台灣主婦聯盟等有機綠活商店刷卡消費回饋10%刷卡金。「一卡通聯名卡」在萊爾富、OK超商、美廉社使用票證功能單筆滿百元贈10%刷卡金，等同於民生消費享九折優惠。

周六、日使用「義享天地聯名卡」於全聯PX Pay消費／儲值最高享7％回饋，「icash聯名卡」在家樂福、大潤發、愛買消費滿額享5%回饋。

第一銀行鼓勵使用零接觸金融服務，即日起至12月31日止，新戶透過第一銀行數位通路辦申辦指定卡別，且申請帳戶自動扣繳卡費，核卡後90天享有台灣Pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、街口支付、Line Pay、橘子支付、icash Pay等指定行動支付不限金額消費10%回饋，再享單筆滿千元贈百元刷卡金，合併最高可獲得800元刷卡金。