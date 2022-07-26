中信銀攜手奇美 完成全台首筆出口電子提單交易

中國信託商業銀行今(26)日宣布，攜手奇美實業股份有限公司導入Bolero電子商務平台，完成全台首筆出口電子提單交易，達成與其客戶在使用電子提單與線上快遞兩項無紙化電商服務的需求，將原本的交易流程減少四到六個工作天，有效提升國際貿易業務文件往來的時效性及安全性。

中國信託銀行指出，疫情造成大環境不確定性增加，過往習慣的交易模式面臨挑戰，以信用狀交易而言，某些國家可能禁止實體接觸或居家辦公，導致無法快遞寄送紙本單據，數位化的電子平台成為確保國際貿易仍能正常運作並提高效率的解方，能夠快速應變、採取數位作法的企業將擁有更強大的競爭優勢。

本次中信銀行與奇美實業合作，透過Bolero完成全台首筆的出口電子提單及線上快遞交易，將紙本海運提單數位化，提單所有權的移轉可即時在電子平台完成，其他貿易所需文件亦可同步於電子平台中一併進行傳輸轉移，協助客戶大幅節省成本與時間，國際貿易業務得以更快速、便利與安全。

數位轉型快速的奇美實業，積極與本次交易參與方溝通協調，逐一確認相關的交易條件及流程，確保首筆交易能夠順利完成，充分展現公司的數位實力和企圖心。

奇美實業表示，本次與中信銀行、萬海航運、香港建生化工等單位攜手完成台灣於Bolero平台首筆出口方之電子提單交易，除了排除紙本單據寄送遺失等風險外，更減少原本的交易流程工作天數，大大加速供應鏈的作業程序，對於買賣雙方都有很大的助益。

此外，亦因為交易單據無紙化，使整個交易流程中減少紙張使用以及快遞運送，對於碳排放的降低有更進一步助益，讓中信銀行及奇美實業在ESG企業社會責任上攜手共盡心力。

中信銀行表示，多方合作是數位化策略藍圖中重要的一步，憑藉各方所累積的技術能力與實作經驗，整合區塊鏈技術，提供電子提單、區塊鏈供應鏈融資與信用狀等平台服務，亦因應數位化轉型布局一站到位需求，提升供應鏈競爭力。