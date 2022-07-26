國銀房貸與建築貸款增速放緩...房市降溫？央行官員這樣說

政府一系列打炒房措施效果陸續彰顯，國銀購屋貸款餘額與建築融資餘額年增率「雙降」。中央銀行今（26）日公布，全體國銀6月購屋貸款餘額為9兆1,406億元，續創歷史新高，較5月僅增加500億元，為四個月最少，年增率8.73%，連三月下滑並為一年半新低。

除房貸餘額外，建商推案信心指標—建築貸款，6月餘額為2兆9,580億元，持續締造新猷，並較前一個月增加324億元。進一步觀察年增率，6月建築貸款年增12.86%，連11個月下滑，並為2020年2月以來、近兩年半的最低水準。

央行官員分析，國銀房貸年增率趨緩，主要有三個原因，首先是6月六都買賣移轉棟數較前一個月減少，其次是銀行整批分戶貸款也比5月少，第三則是部分銀行考量資本適足率等財務指標，對房貸等不動產授信進行風險控管，使房貸金額較少。

在建築融資方面，央行官員說明，自2021年1月以來，建築融資的成長幅度就呈一路下滑趨勢，主要是建商購地與推案成本均上漲，加上政府一系列抑制房市炒作的措施出爐，使建商推案態度轉趨謹慎。

央行官員表示，「近年來土地與營造成本都上漲不少，政府打炒房政策效果逐步彰顯與央行兩度升息，都會讓建商推案變得更謹慎。」

公股銀行主管指出，金管會與央行等部會的打炒房措施，確實讓房市的炒作風氣明顯降溫，其中又以「三禁令」最為有效，包括金管會調高不動產風險權數、銀行法72-2條三成上限，以及央行明定，建商向金融機構申請購地貸款時，需切結18個月內動工興建，否則須回收貸款或提高利率。

隨著房市炒作氣焰降溫，國銀不動產放款集中度也略見改善。央行統計顯示，6月不動產放款占全體放款的比重為36.91%，較5月36.99%略為趨緩。

央行日前公布，台灣銀行等五大銀行6月新增房貸為607億元，月減79億元；新增房貸利率則是1.614%，月增0.013個百分點，創2020年1月以來、兩年半新高。

央行官員分析，五大銀行新增房貸利率續上揚，主要反應央行3月以來連兩季升息，幅度達1碼半；至於6月新增房貸金額大減，主要是六都買賣移轉棟數合計月減6.73％，以及國內疫情升溫、政府健全房市措施發揮效果、央行兩度升息、金融市場震盪加劇等，這些利空因素對房市買氣造成衝擊，新完工交屋的整批分戶房貸也明顯減少。