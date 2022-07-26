外溢保單上半年銷售翻逾1倍 國泰人壽保費居冠

國人健康意識抬頭，帶動外溢保單熱銷，據金管會統計，今(2022)年上半年外溢保單件數成長78%，新契約保費更是大增1.28倍，其中國泰人壽外溢保單前6月新契約保費33.6億元，位居壽險業外溢保單之冠，緊追在後的是南山人壽及富邦人壽。

金管會今日公布壽險公司具外溢效果保險商品及實物給付保險商品的銷售情形，目前已核准及備查9家壽險公司，共125張具外溢效果的保險商品，今年前6月新契約銷售件數為57萬7,586件，較去年同期成長78%；初年度保費收入68億5,796萬元，較上年同期暴增1.28倍。

觀察具外溢效果保險商品的表現，又以健走型外溢保單賣最好，今年上半年新契約件數為10萬9,359件，較去年同期大增1.45倍，而初年度保費收入達32.6億元，亦較去年同期1.27倍，保費收入就占近五成。

2022年1至6月外溢保單新契約保費68.5億元，國泰人壽以33.6億元奪下冠軍寶座，緊追在後的南山人壽，排名第三的是富邦人壽逾12億元，單是國泰人壽、富邦人壽二家公司合計囊括66%的外溢保單市場。

另以外溢保單新契約件數來看，今年前6月共銷售57.7萬件，其中國泰人壽有23.1萬件、富邦人壽超過2萬件，二家外溢保單新契約件數合計市占率43%。

此外，金管會目前已核准及備查6家壽險公司，共36張實物給付型保險商品，今年上半年新契約銷售件數為9萬5,166件，較去年同期暴增17倍；初年度保費收入約14.3億元，亦較去年同期大幅成長42倍，主要是醫療服務類型帶動所致。

但以初年度保費收入來看，最慘還是給付健檢保單，今年前6月沒賣出一張的健康管理保單，無論是新契約件數或初年度保費通通掛蛋。