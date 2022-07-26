快訊

全球第一的輸家 牛仔褲大王如興七年崩壞實錄

蘇宏達應迴避林智堅論文審定？潘文忠首表態：非由外界指定

日本殺人魔的死刑：秋葉原事件的黑暗回憶

外溢保單上半年銷售翻逾1倍 國泰人壽保費居冠

經濟日報／ 記者紀佳妘／台北即時報導

國人健康意識抬頭，帶動外溢保單熱銷，據金管會統計，今(2022)年上半年外溢保單件數成長78%，新契約保費更是大增1.28倍，其中國泰人壽外溢保單前6月新契約保費33.6億元，位居壽險業外溢保單之冠，緊追在後的是南山人壽及富邦人壽。

金管會今日公布壽險公司具外溢效果保險商品及實物給付保險商品的銷售情形，目前已核准及備查9家壽險公司，共125張具外溢效果的保險商品，今年前6月新契約銷售件數為57萬7,586件，較去年同期成長78%；初年度保費收入68億5,796萬元，較上年同期暴增1.28倍。

觀察具外溢效果保險商品的表現，又以健走型外溢保單賣最好，今年上半年新契約件數為10萬9,359件，較去年同期大增1.45倍，而初年度保費收入達32.6億元，亦較去年同期1.27倍，保費收入就占近五成。

2022年1至6月外溢保單新契約保費68.5億元，國泰人壽以33.6億元奪下冠軍寶座，緊追在後的南山人壽，排名第三的是富邦人壽逾12億元，單是國泰人壽、富邦人壽二家公司合計囊括66%的外溢保單市場。

另以外溢保單新契約件數來看，今年前6月共銷售57.7萬件，其中國泰人壽有23.1萬件、富邦人壽超過2萬件，二家外溢保單新契約件數合計市占率43%。

此外，金管會目前已核准及備查6家壽險公司，共36張實物給付型保險商品，今年上半年新契約銷售件數為9萬5,166件，較去年同期暴增17倍；初年度保費收入約14.3億元，亦較去年同期大幅成長42倍，主要是醫療服務類型帶動所致。

但以初年度保費收入來看，最慘還是給付健檢保單，今年前6月沒賣出一張的健康管理保單，無論是新契約件數或初年度保費通通掛蛋。

保單 保費 國泰人壽

延伸閱讀

三商美邦人壽邁向30年 全新增員影片上映

防疫險理賠金衝破319億 近1周理賠61億再創今年新高

勞動部：即日起 取消入境移工強制購買醫療保險

富邦產推「車窗車鑰險」 年保費僅百元

相關新聞

國銀房貸與建築貸款增速放緩...房市降溫？央行官員這樣說

政府一系列打炒房措施效果陸續彰顯，國銀購屋貸款餘額與建築融資餘額年增率「雙降」。中央銀行今（26）日公布，全體國銀6月購...

台銀襄理盜9客戶存款逾8400萬 金管會重罰1400萬

台銀今年3月中爆發宜蘭蘇澳分行張姓襄理涉嫌盜領客戶存款逾8400萬元，違法行為時間長達近10年，且此案是在「理專十誡」訂...

銷售二樣情！ 美元投資型保單銷售年衰近4成

外幣保單業績出爐，據金管會今（26）日統計，今年前5月新契約保費收入2,365.79億元，年減7%，其中美元投資型保單，...

最慘上半年 壽險業淨值蒸發1.47兆淨值腰斬

受到美國升息影響，壽險業面臨淨值保衛戰，據金管會保險局今公布最新，壽險業6月底淨值只剩下1.26兆元，今年上半年淨值已蒸...

新台幣匯率貶值0.6分 收29.914元

新台幣兌美元匯率今（26）日以29.914元作收，貶值0.6分，台北外匯經紀公司成交金額6.44億美元。今天上午新台幣以...

興櫃股本王將換人 星宇航空與第一金證券簽約輔導IPO

星宇航空進軍資本市場受到各界關注，日前已與第一金證券完成上市櫃輔導簽約。據了解，星宇航空已完成股票公開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。