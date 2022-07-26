銷售二樣情！ 美元投資型保單銷售年衰近4成

外幣保單業績出爐，據金管會今（26）日統計，今年前5月新契約保費收入2,365.79億元，年減7%，其中美元投資型保單，相比去年同期減少37%、傳統型保單則較去年同期成長13%，呈現銷售二樣情。

金管會昨天公布壽險業外幣保單銷售概況，今年截至5月底外幣保單新契約保費收入折合約新台幣2,365.79億元，其中投資型保單折合約為新台幣827.73億元，年減34%，主要是今年資本市場動盪，使得投資型保單買氣下滑；傳統型保單折合約新台幣1,538.06億元，則年增19%，主要因市場預期美國聯準會即將升息，利變型保單買氣竄升所致。

觀察壽險業辦理外幣保險商品業務，其中投資型新契約保費收入前三名公司，依序為國泰人壽、法國巴黎人壽、富邦人壽；傳統型新契約保費收入前三名公司，依序為南山人壽、台灣人壽、新光人壽。

外幣保單主要有三大幣別，除美元外，還有澳幣及人民幣保單。今年1至5月美元保單新契約保費收入達80.22億美元，年減11%，其中，投資型保單買氣持續衰退，新契約保費收入27.49億美元，較去年同期減少37%，傳統型保單新契約保費收入達52.73億美元，相比去年同期則成長13%。

澳幣保單今年到5月底為止，新契約保費收入為0.94億澳元，年減13%，其中投資型保單新契約保費收入為0.66億澳元，較去年同期下滑8%，傳統型保單新契約保費收入0.28億澳元，亦較去年同期減少22%。

人民幣保單今年1至5月新契約保費收入為人民幣1.53億元，年減45%，其中投資型和傳統型保單新契約保費收入各為人民幣1.43億元、0.10億元，年減幅分別來到45%、38%，持續呈現買氣雙降趨勢。