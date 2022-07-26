防疫險理賠金衝破319億 近1周理賠61億再創今年新高

防疫保單虧損持續擴大，產險業營運備受挑戰。金管會今（26）日公布統計，今年截至7月25日，12家產險累計承保451.7萬件防疫險、保費收入為42.24億元，理賠件數達86.7萬件，理賠金額達319.44億元，近一周理賠金額大增61.32億元，再創下今年以來單周最大增加金額，且今年防疫保單累計理賠金額更是總保費收入的逾7倍。

金管會公布防疫險最新銷售概況，國內目前共有5家保險公司（3家產險、2家壽險）銷售7張疫苗保險商品，其中3張為壽險、4張為產險業銷售的疫苗險。

截至7月25日，一般法定傳染病防疫險承保件數達451.7萬件，保費收入達42.24億元，理賠件數達86.7萬件，理賠金額突破300億元、來到319.44億元；今年防疫保單累計理賠金額為所收保費的7.56倍之多。

相較金管會截至7月18日統計，防疫險理賠件數短短一周理賠件數增加15.5萬件，理賠金額亦大增61.32億元，再創下今年以來單周最大增加金額，相當於一天理賠8.76億元。

因應防疫險虧損，目前共有八家業者向金管會提出申請收回權益項下重大事故準備金，均已獲准，一共核准動用金額為99.4億元。至於增資部分，金管會保險局副局長張玉煇表示，目前已核准國泰世紀產險、中信產險二家，其他公司正進行內部程序中。

另在疫苗險部分，今年截至7月25日，承保件數達227.1萬件、保費收入9.68億元，理賠件數達13.3萬件，理賠金額也大增至57.68億元，今年疫苗險累計理賠金額為已收保費的5.95倍。

若與7月18日統計相比，理賠件數及金額近一周分別增加2.7萬件、11.3億元。