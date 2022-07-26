快訊

開帆船數星星、追鯨豚 花東醫海上長征：我把船從蘭卡威開回台灣了！

「侯友宜非不敗神話」蘇貞昌官邸再辦便當會 對話內容曝光

台44條斷層「發震機率」曝光 50年間7.0強震機率逾五成

防疫險理賠金衝破319億 近1周理賠61億再創今年新高

經濟日報／ 記者紀佳妘／台北即時報導

防疫保單虧損持續擴大，產險業營運備受挑戰。金管會今（26）日公布統計，今年截至7月25日，12家產險累計承保451.7萬件防疫險、保費收入為42.24億元，理賠件數達86.7萬件，理賠金額達319.44億元，近一周理賠金額大增61.32億元，再創下今年以來單周最大增加金額，且今年防疫保單累計理賠金額更是總保費收入的逾7倍。

金管會公布防疫險最新銷售概況，國內目前共有5家保險公司（3家產險、2家壽險）銷售7張疫苗保險商品，其中3張為壽險、4張為產險業銷售的疫苗險。

截至7月25日，一般法定傳染病防疫險承保件數達451.7萬件，保費收入達42.24億元，理賠件數達86.7萬件，理賠金額突破300億元、來到319.44億元；今年防疫保單累計理賠金額為所收保費的7.56倍之多。

相較金管會截至7月18日統計，防疫險理賠件數短短一周理賠件數增加15.5萬件，理賠金額亦大增61.32億元，再創下今年以來單周最大增加金額，相當於一天理賠8.76億元。

因應防疫險虧損，目前共有八家業者向金管會提出申請收回權益項下重大事故準備金，均已獲准，一共核准動用金額為99.4億元。至於增資部分，金管會保險局副局長張玉煇表示，目前已核准國泰世紀產險、中信產險二家，其他公司正進行內部程序中。

另在疫苗險部分，今年截至7月25日，承保件數達227.1萬件、保費收入9.68億元，理賠件數達13.3萬件，理賠金額也大增至57.68億元，今年疫苗險累計理賠金額為已收保費的5.95倍。

若與7月18日統計相比，理賠件數及金額近一周分別增加2.7萬件、11.3億元。

理賠 防疫險

延伸閱讀

長者打疫苗送500禮券及快篩只到月底 林姿妙籲盡快接種

教育局處長會議睽違2年開實體 潘文忠謝縣市防疫

沒線下防疫智慧哪來線上智慧防疫 為何台南累計病例是六都最少？

新北市府系統出錯外籍生溢領防疫補助被追討 怨：照規定申請

相關新聞

台銀襄理盜9客戶存款逾8400萬 金管會重罰1400萬

台銀今年3月中爆發宜蘭蘇澳分行張姓襄理涉嫌盜領客戶存款逾8400萬元，違法行為時間長達近10年，且此案是在「理專十誡」訂...

最慘上半年 壽險業淨值蒸發1.47兆淨值腰斬

受到美國升息影響，壽險業面臨淨值保衛戰，據金管會保險局今公布最新，壽險業6月底淨值只剩下1.26兆元，今年上半年淨值已蒸...

新台幣匯率貶值0.6分 收29.914元

新台幣兌美元匯率今（26）日以29.914元作收，貶值0.6分，台北外匯經紀公司成交金額6.44億美元。今天上午新台幣以...

興櫃股本王將換人 星宇航空與第一金證券簽約輔導IPO

星宇航空進軍資本市場受到各界關注，日前已與第一金證券完成上市櫃輔導簽約。據了解，星宇航空已完成股票公開...

渣打銀推跨境開戶「海外見簽」 搭配全球銀行金融

渣打銀今（26）日宣布，推出跨境開戶「海外見簽」，搭配完整的「全球銀行金融」服務開啟跨境金融服務的新面貌，提供海外台商透...

凱基證券公益結合投資 與弱勢共好

凱基證券以永續金融為使命，致力與弱勢共好、與環境共生兩項目標，透過創新思維以公益結合投資，日前推出的「機智投資生活」定期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。