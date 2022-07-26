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最慘上半年 壽險業淨值蒸發1.47兆淨值腰斬
受到美國升息影響，壽險業面臨淨值保衛戰，據金管會保險局今公布最新，壽險業6月底淨值只剩下1.26兆元，今年上半年淨值已蒸發1.47兆元，若與去年同期比較，壽險業淨值已腰斬、年減達52.3%。
據保險局統計，壽險業6月底淨值只有1兆2555億元，若與12月底的2兆7222億元相比，今年上半年淨值蒸發高達1.47兆元，若與去年6月底相較，也減少高達1兆3775億元，年減高達52.3%。
因為淨值大減，部分壽險公司恐觸及法定標準資本適足率（RBC）200%、淨值比連續2期不得在3%以下，據了解，到6月底已有3家壽險淨值比低於3%，將密切關注是否連續2期都有此情況，若到年底仍無法拉高淨值比，部分壽險公司就要提出增資計畫。
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