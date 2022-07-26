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台銀襄理盜9客戶存款逾8400萬 金管會重罰1400萬

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
台銀宜蘭蘇澳分行張姓襄理涉嫌盜領客戶存款，金管會今重罰1400萬元。記者戴瑞瑤／攝影
台銀宜蘭蘇澳分行張姓襄理涉嫌盜領客戶存款，金管會今重罰1400萬元。記者戴瑞瑤／攝影

台銀今年3月中爆發宜蘭蘇澳分行張姓襄理涉嫌盜領客戶存款逾8400萬元，違法行為時間長達近10年，且此案是在「理專十誡」訂定之後，加上涉及5位高齡客戶，金管會加重處罰，對台銀重罰1400萬元。銀行局也透露，還有一件銀行理專盜領案正在調查中。

台銀宜蘭蘇澳分行張姓襄理，涉嫌盜領客戶存款，因台銀調任後他未正常出勤，聯絡不上人，台銀才驚覺有異，清查其帳戶發現有不法盜領，當時台銀初步清查只知道涉案金額達2000萬元，後來經過清查後，發現涉案金額高達8447萬元。

金管會銀行局表示，張姓襄理是從2012年8月至2022年2月間，偽造客戶簽名及偽刻客戶印鑑申辦網銀，並以話術欺騙客戶假意購買保單、基金，以抽換單據及透過網銀轉帳方式，挪用客戶款項，違法行為時間將近10年，受影響客戶數共9位，所涉金額約8447萬元，顯示台銀沒有完善建立及未確實執行內控制度。

銀行局副局長林志吉表示，此案會重罰，主要有3大原因，第一，違法時間長達10年，就算2020年理專十誡實施後，台銀也有配合抽查，但還是沒有發現；第二，受影響的客戶數雖只有9位，但金額高達8000多萬；第三，9位客戶中有5位高齡客戶（超過65歲）受害。

林志吉指出，從此案發現，銀行應該要加強高齡客戶申請網銀的關懷措施，像這次案件的手法，是張姓襄理幫高齡客戶申請網銀時，把張姓襄理在其他銀行的帳戶設為約定轉帳帳戶，以便日後可以上下其手。

據銀行局統計，這是今年以來爆發的第4件行員涉及挪用客戶款項或盜用公款，今年還有凱基銀行、兆豐銀、華南銀爆發過類似案件，到目前為止針對挪用客戶款項已對銀行開罰累積1400萬元。

台銀 網銀

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