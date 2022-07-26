估未來現金流量提高 中華信評調升精誠資訊流動性
軟體服務廠商精誠資訊（6214）今年以來獲利亮眼，上半年營收154億元，年增8.76%，寫歷年上半年營收新高。中華信評今表示，精誠資訊長期發行體信用評等為「twA-」，短期發行體信用評等為「twA-2」，並調升其流動性為「強健」。
精誠資訊長期評等的評等展望為「穩定」，中華信評指出，精誠資訊的技術能力和產品組合較弱，營運規模與其他全球同業相較亦較小，導致獲利能力較低。以台灣零散的市場結構以及激烈的市場競爭，對精誠資訊的市場地位形成限制，但精誠資訊的系統整合能力，與對所服務產業的瞭解，使其在國內部分利基市場中具有競爭優勢。
此外，精誠資訊亦擁有強健的資產負債表，其淨借款為零。不過，精誠資訊未來三年的借款水準，可能會因為支應該公司積極成長計畫而增加，中華信評已將精誠資訊的流動性評估結果，從「允當」等級調升至「強健」等級，反映該公司過去兩年，來自本業之現金流量與淨現金餘額有所提高。
中華信評預測，精誠資訊未來兩年內的流動性來源，對流動性用途比將介於2.0倍至2.5倍之間，且中華信評預期，該公司的流動性來源將大於流動性用途，即使在該公司的EBITDA預測值下滑30%時亦然。
該公司的風險管理政策整體而言相當審慎，以繼續維持強健的流動性。中華信評亦認為，由於精誠資訊的營運績效表現穩定，且在台灣科技公司之中擁有良好的聲譽，因此與銀行間的往來關係良好；另外，該公司的銀行借款中並無任何財務限制條款。
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