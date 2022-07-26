快訊

曝黨內傳換堅！高嘉瑜憂林智堅說不清論文 恐釀「1屍5命」

新竹棒球場爭議延燒 蔡總統取消出席中職明星賽

牛奶變貴了！光泉鮮乳、調味乳、乳香世家明起漲價 漲幅最高達9％

估未來現金流量提高 中華信評調升精誠資訊流動性

經濟日報／ 記者齊瑞甄／即時報導

軟體服務廠商精誠資訊（6214）今年以來獲利亮眼，上半年營收154億元，年增8.76%，寫歷年上半年營收新高。中華信評今表示，精誠資訊長期發行體信用評等為「twA-」，短期發行體信用評等為「twA-2」，並調升其流動性為「強健」。

精誠資訊長期評等的評等展望為「穩定」，中華信評指出，精誠資訊的技術能力和產品組合較弱，營運規模與其他全球同業相較亦較小，導致獲利能力較低。以台灣零散的市場結構以及激烈的市場競爭，對精誠資訊的市場地位形成限制，但精誠資訊的系統整合能力，與對所服務產業的瞭解，使其在國內部分利基市場中具有競爭優勢。

此外，精誠資訊亦擁有強健的資產負債表，其淨借款為零。不過，精誠資訊未來三年的借款水準，可能會因為支應該公司積極成長計畫而增加，中華信評已將精誠資訊的流動性評估結果，從「允當」等級調升至「強健」等級，反映該公司過去兩年，來自本業之現金流量與淨現金餘額有所提高。

中華信評預測，精誠資訊未來兩年內的流動性來源，對流動性用途比將介於2.0倍至2.5倍之間，且中華信評預期，該公司的流動性來源將大於流動性用途，即使在該公司的EBITDA預測值下滑30%時亦然。

該公司的風險管理政策整體而言相當審慎，以繼續維持強健的流動性。中華信評亦認為，由於精誠資訊的營運績效表現穩定，且在台灣科技公司之中擁有良好的聲譽，因此與銀行間的往來關係良好；另外，該公司的銀行借款中並無任何財務限制條款。

精誠 營收

延伸閱讀

外國軍官跨海求愛？台南未婚女險被騙30多萬

亂告徐乃麟拿不動產抵押借款1500萬元 他的下場慘了！

日本九州櫻島火山噴發 當地居民獲指示疏散

2年沒收入照發員工薪水！松下的「水庫式經營」怎麼做？

相關新聞

台銀襄理盜9客戶存款逾8400萬 金管會重罰1400萬

台銀今年3月中爆發宜蘭蘇澳分行張姓襄理涉嫌盜領客戶存款逾8400萬元，違法行為時間長達近10年，且此案是在「理專十誡」訂...

淨值危機！壽險Q2淨值蒸發9375億 上半年減近1.5兆元

壽險業陷入淨值危機了嗎？據金管會最新統計，壽險業6月底淨值1兆2555億元，恐是2018年底來的三年半低點，單第2季蒸發...

新台幣匯率貶值0.6分 收29.914元

新台幣兌美元匯率今（26）日以29.914元作收，貶值0.6分，台北外匯經紀公司成交金額6.44億美元。今天上午新台幣以...

渣打銀推跨境開戶「海外見簽」 搭配全球銀行金融

渣打銀今（26）日宣布，推出跨境開戶「海外見簽」，搭配完整的「全球銀行金融」服務開啟跨境金融服務的新面貌，提供海外台商透...

凱基證券公益結合投資 與弱勢共好

凱基證券以永續金融為使命，致力與弱勢共好、與環境共生兩項目標，透過創新思維以公益結合投資，日前推出的「機智投資生活」定期...

詐騙的三種樣貌 一卡通公司呼籲民眾防範這三種操作

隨著電子支付應用場景普及，用戶亦於各生活情境廣泛運用相關功能，無論是生活中的繳費與購物，或是好友之間的轉帳、團購分帳等行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。