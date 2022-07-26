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淨值危機！壽險Q2淨值蒸發9375億 上半年減近1.5兆元
壽險業陷入淨值危機了嗎？據金管會最新統計，壽險業6月底淨值1兆2555億元，恐是2018年底來的三年半低點，單第2季蒸發了9375億元，接近市場預期，光上半年就大減了1兆4667億元，減額恐創史上同期最大。
壽險業今年第1季淨值蒸發5292億元，第2季淨值蒸發速度再擴大到9375億元，顯示第2季股市崩跌，債市殖利率走揚，讓壽險業淨值蒸發速度加快。
淨值大減，對目前RBC在200%、淨值比在3%法定邊緣的壽險業者，今年恐將面臨龐大的增資壓力，據透露，6月底已有三家壽險業淨值低於3%，若今年底再無法拉升，恐就得增資等財業務改善計畫。
若以壽險業獲利來看，上半年壽險業稅前盈餘2138億元、年減17.3%，產險業則因受防疫保單影響，上半年虧損擴大到469億元，年減4.8倍，虧損逐漸擴大。
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