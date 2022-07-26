量化交易交流會 永豐金證券啟用元宇宙圓形劇場會議室
永豐金證券啟用全新元宇宙圓形劇場會議室，首場活動以豐XQ殿堂及當沖為主題登場，以線下實體+線上直播，吸引670位量化交易愛好者上線觀看交流。永豐金證券投資顧問部協理呂正傑表示，量化交易開始受到數位時代投資人關注，參與人數持續增加，面對市場波動，善用XQ自動畫波浪線工具與主控波浪應用，可以有效掌握當沖交易的關鍵密碼。
呂正傑表示，年輕投資人對數位化服務需求殷切，愈來愈多開發自動化交易策略的投資人投入股市，永豐金證券自行研發建置AI幫你顧、豐XQ殿堂等數位服務，導入智能化數位投顧特色服務，讓量化交易專業又簡單。
首場活動由兩位XQ操盤專家登場，呂正傑以主控波浪應用，當沖時間的秘密為題，提醒投資人，當沖並非天天殺進殺出，而是明辨在關鍵的當沖日出手，勝率才會提高。永豐金證券投顧部副理林煒紘在會中說明，如何透過XQ自動化波浪線工具，掌握當沖交易的關鍵密碼，當沖的不二法門就是專門交易各時間級數的主升段。
交流會採30人以下低密度控管，線上與會者達670人，顯示量化交易與當沖議題吸引投資目光。呂正傑表示，將持續進行XQ量化交易交流會，從XQ入門、基本面、技術面、籌碼面、實戰交易策略，手把手帶領投資人進入量化交易的世界，提供投資人由淺入深的學習之路。
永豐金證券以AI幫你顧榮獲2021年國家品牌玉山獎全國首獎殊榮，領先業界打造量化交易明星商品豐XQ殿堂，提供訂閱服務，運用XQ全球贏家平台，引導量化交易投資人策略開發與交易思維；此外、並建立Python API交易環境，成功建立量化交易第一品牌的形象。全新元宇宙圓形劇場會議室結合專業直播錄影設備，以數位新風貌和投資人一起邁向未來。
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