如興驚爆財務危機 15億全民納稅錢也「受騙了」？

國際知名品牌Levi's、GAP牛仔褲代工大廠如興（4414）爆出重大財務危機，身為最大股東的國發基金今（26）日證實，由於和其他股東立場一致、損失一樣、受騙情形相同，已加入集體訴訟，將針對如興現金增資計畫書記載不實而造成的投資誤判，包括投資金額和股價價差進行求償。

不過，外界質疑難道國發基金只投資卻都沒有去查如興的帳？對此，國發基金回應表示，國發基金沒有立場查帳，只有行政機關、司法檢調機關，以及公司監察人或獨立董事才可以查帳，國發基金只是法人董事跟股東，但已善盡董事監督管理職責及保障股東合法權益。關於查帳這件事，國發基金沒有職權，確實有點為難。

如興經營團隊昨（25）日晚間召開重大訊息記者會坦言，公司已經沒有可動用資金，接下來將與金融機構協商資金提供、還款事宜，證交所也將如興打入全額交割。

國發基金曾在五年前透過「產業創新轉型基金」，砸下近15億，以每股18.6元認購如興現增股，成為如興最大股東，持股將近一成。據了解，如興也是產業創新轉型基金投資的第一間廠商。國發基金坦言，當時確實經過「嚴謹的審議作業程序」，也看好如興可以藉此機會擴大經營規模，甚至成為全球第一大牛仔褲製造商。

據了解，2017年如興130.2億元現金增資案，也有來自其它民間投資，當時參與增資的股東，不是只有國發基金。顯見民間也是看好這樁併購案，而國發基金以協助國內牛仔褲製造大廠掌握國際訂單為考量，強調是符合國發基金運用原則。

沒想到如興股價腰斬再腰斬，目前只剩下3.96元，不到4元左右，這也代表國發基金帳面虧損至少11億元，而這筆金額由全民買單。

對此，國發基金表示，股價下跌，可能是併購綜效無法發揮，或者商場競爭有勝有負，投資一定有賺有賠。但，如果是因為「資料不實」，這不叫投資損失，因此，國發基金將針對這部份進行求償。

國發基金說明，金管會有將該案移送檢調，認為當初現金增資案有瑕疵，股東有發起團體訴訟，國發基金也有配合參與投資人及期貨交易人保護中心。國發基金表示，投資人及期貨交易人保護中心有兩大秘密武器，除了中心有內部專門負責團體訴訟律師團，另外也可以無抵押品行使假扣押權力，比起一般外界申請假扣押權力更大。