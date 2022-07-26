國發基金早知情 如興7月15日臨時董事會在場

老牌牛仔褲廠如興（4414）因未能說明清楚經營權移轉、財務等疑義，遭證交所處分，明（27）日將打入全額交割股，如興一早開盤就跌停鎖住，截至記者發稿為止，市價與跌停賣單高掛逾6.7萬張。面對這場經營權與財務風暴，如興最大股東國發基金始終保持沉默，令許多小股民相當不解。

知情人士對本報記者表示，「對於如興經營權之爭，國發基金早在7月15日、臨時董事會新董事長選舉結果出爐時就已知情。因為當天包含6席董事、3席獨董，如興全數董事均有出席參與投票。」

知情人士指出，因為7月15日如興臨時董事會改選了董事長，同時也解任了前總經理孫瑒，才讓如興經營權之爭浮上檯面。當天國發基金代表董事葉淑芳人就在現場，而且也參與了投票，所以國發基金一定知道如興又有狀況了。「只是知道多少就不得而知。而當天國發基金仍是力挺張水江。」

據了解，張水江原本是偉豪投資的代表人，但在2月24日遭解任後，理應無法出席如興7月15日的臨時董事會，但張水江當天隨即改以牛興一代表人的身分出席。同時由偉豪投資所發動的董事長選舉，原本是偉豪投資的3席董事對上牛興一、JDU投資共2席董事的局面，不過國發基金代表董事葉淑芳的一票投給了牛興一法人代表的張水江，最後是獨董參與投票後，翁紹華才以5：4，險勝張水江，成為如興新任董事長。也因為偉豪投資在董事席次取得優勢，才能順利解任前總經理孫瑒。

因為如興經營權出現轉移，不僅讓這起隱匿改派法人代表近五個月、卻遲遲不發布重訊的離譜事件曝光，也才有昨日經營團隊自爆財務危機的局面。不過前董座張水江今日隨即發聲明反駁，並建議主管機關懸崖勒馬，「釋疑」不是看兩派爭權惡鬥股東，而應以確保廣大股民利益為優先。