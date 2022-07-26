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凱基證券公益結合投資 與弱勢共好

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券員工積極參與公益活動，體驗有機農事支持在地小農。凱基證券/提供
凱基證券員工積極參與公益活動，體驗有機農事支持在地小農。凱基證券/提供

凱基證券以永續金融為使命，致力與弱勢共好、與環境共生兩項目標，透過創新思維以公益結合投資，日前推出的「機智投資生活」定期定額手續費優惠活動受到各界一致好評，活動期間內新申購台股、美股、基金定期定額不限筆數、不限金額，手續費只收一筆均一價，活動特別延長至12月底。

凱基證券表示，「機智投資生活」活動手續費將全額捐助育成社會福利基金會，幫助心智障礙者的照顧服務、身障者的職業重建及老憨兒的養護，此外為響應環保減碳，今年起亦推動投資種樹活動，只要申購ESG概念商品達一定金額，即為客戶種下樹苗，讓投資也能為綠化地球出一份力，結合公司投資服務與企業社會責任，努力推動永續發展。

在公司強調ESG文化下，凱基證券員工也積極投入志工服務，幫助弱勢團體及保護環境，包括協助喜憨兒協會，透過每個月定期且大量捐贈發票，幫助推動心智障礙朋友的終生照護；也為了協助盲人有更多書籍可閱讀而投入有聲書及電子書的校對和排版；同時透過捐贈舊書所得協助愛盲基金會視障朋友學習自立生活能力；定期認購愛心烘焙食品，提供庇護工場身心障礙者就業發展機會。在保護環境方面，支持在地小農，與農社企平台合作設立凱基證券小農採購專區平台，並體驗有機農事及友善耕作，深入關懷土地；同時也組隊淨灘愛護台灣海岸線與海洋生態。

凱基證券的品牌宣言「致力于您的富足人生」，即是強調以穩健前行的理念，致力在人生不同階段的道路上成為客戶堅實的後盾，迎向精神和物質富足的未來。日後亦將持續透過與社福團體的合作，繼續拋磚引玉，帶動社會良善互助的正向循環。

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