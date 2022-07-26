如興陷財務危機　前董座張水江反駁新經營者指控

牛仔褲大廠如興公司，昨晚召開重訊記者會，自爆陷入重大財務困難，幾乎沒有現金可動用，並砲轟前經營團隊，不少決議違反公司治理常態，情節嚴重。如興公司前負責人張水江今天發出聲明表示，建議主管機關懸崖勒馬，「釋疑」不是看兩派爭權惡鬥股東，而應以確保廣大股民利益為優先。

由於如興重訊記者會未能澄清諸多疑慮，也沒說清楚決議事項和銀行協商結果，因此決議如興股票自明（27）日起，打入全額交割。

張水江表示，對於證交所提供所謂的「重大訊息記者會」公共平台，供上市公司負責人上台毫無規範、散播片面未經公正調查及事實查證的相關事件及相關人，對此衍生的一連串重傷害，表達強烈指責，儘管交易所事後承認就其種種惡意指陳內容「未能釋疑」，而對公司予以重懲，但這番片面任意掃射，已對公司前途及當事人信譽，造成無法彌補的傷害。

張水江表示，交易所訊息平台原意是要替投資大眾釋疑，卻因毫無平衡機制管控，終至變成被操弄的共謀，繼而以全體股東利益為祭品做為優先自保的籌碼。

張水江也指控，如興公司新負責人是將事經多年，檢調追究的陳年積案，全數重置為他接任僅半年多之內的作為。

他指出，如興與安泰銀行整份融資契約內容，包括要求前總經理孫揚「須留在經營團隊」，均屬多年來延續性合約，並非他任內新簽修改合約。

張水江更說，如興公司這些年來，年年鉅額虧損，各金融機構僅勉力支持信用額度，如興乞求感謝都來不及，此時處此危機四伏窘境，竟還有人扭曲事實，對銀行尤其主力往來銀行蠻橫開槍，其結局頗有禿鷹慘烈駕臨之勢。

張水江表示，接任深入理解如興的業務/財務收支運作之後，即體會大難之將至，除大力貫徹節流開源，大幅縮減各類費用，緊縮人事，加速清理閒置資產，加緊提前部署，以準備承受長年虧損不堪的惡果之外，但仍尊重台灣專業團隊的兩岸旣定合作調度模式，互為紓困。

張水將說，如興新負責人所扯淡之「台北向大陸常州請款」，「常州子公司攔下上半年營收致公司資金不足」等荒誕指控，公司專業財會人員更是深蒙不白冤。

張水江強調，事實是自從公司前負責人信用瑕疪，無法繼續履行連帶保證責任以來，銀行早已開始比賽抽銀根了，怎被扭曲成大陸常州抽台北銀根？

張水江表示，當初如興購併九地所生出的就是一個難以言喻的畸形怪胎，台灣政府怎會允許一個在台北資本市場上市，但公司客戶關係/訂單/營收任督二脉卻全留在大陸主管部門的設計？這個「類KY股」的DNA原罪，原本就形塑了台灣監理單位/會計師，根本無法全盤稽核全，整個集團的原罪。