懂保險/楊美娟：善用保險 做全方位的人生規畫

富邦人壽富鴻通訊處業務經理楊美娟表示，全方位的人生保險規畫可概分為青中老三階段，愈是年幼保障反而要愈充足，出社會後可透過投資型保單來定期定額理財，45歲過後須檢視退休後現金流是否能讓自己樂活退休。

《保險法》第107條明定，被保險人未滿15歲的人壽保險契約，死亡只能給付喪葬費用，保額不能超過遺產稅喪葬費扣除額的一半。財政部賦稅署公告今年的喪葬費扣除額為123萬元，代表未滿15歲者的壽險喪葬費用，最高為61.5萬元。

一般人可能覺得小朋友不需要太多保障，楊美娟持不同觀點，她說小朋友愈小保障應該規劃得更充足，除了壽險死亡給付比較無奈，設有61.5萬元上限，其餘如醫療險、癌症險等等並無此規定。以醫療險為例，建議以一人一間病房來規劃保額，搭配實支實付與終身醫療。

癌症有年輕化的現象，可趁年紀小、保費便宜時購買繳費20年期、保障終身的癌症險。富邦人壽另有一種商品，採用分期付款觀念，讓要保人可以繳費到95歲，保障也到95歲，若投保相同的保障單位數，總繳保費雖會比繳費20年期的略高，但是每一年繳的保費會變得很少，有助減輕負擔。

假設預算允許，建議醫療險一半規劃終身型，另外一半規劃定期型，如此保費不用增加太多就可買到充足的保障。隨著20年繳費期滿，小朋友也成年了，終身醫療、終身防癌、重大疾病、保額61.5萬元的終身壽險等等，保障依然存在，但屆時已不必再繳保費，家庭的保險支出負擔就會比較輕。

被保險人出社會工作後，建議要開始檢視自己的保單。孩子的保單都是父母從小規劃的，會以為保單已充足完善，其實並非如此，隨著醫療技術日新月異，20年會改變很多事情，出社會後第一件事應該做的就是保單健檢，要檢視意外險與醫療險，意外險的保障要加強，醫療險的保障如果不夠也要補強。

楊美娟表示，先透過保單健檢將保障型的防護網規劃完善，同時因為自己開始工作有收入了，要學會理財。個性保守的人可定期定額買個儲蓄險，如果有一點投資理財概念，建議可做投資型保單。投資型壽險最大好處不是投資，而是保險成本（又稱危險保費）很低，可以買到比較高的身故保障。

邁入中壯年的人士，建議把退休年齡從政府目前規定的65歲往前拉10到15年，50到55歲階段應該再次檢視自己的保單。以醫療險為例，50歲左右還可規劃、補充保障，一旦超過55歲，購買的保額會被限制（限額），也可能因為身體狀況不好或年紀大導致保費較一般人高。