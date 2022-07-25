2022年Taiwan SIA台灣永續投資獎 中壽獲3獎項肯定

透過永續金融行動，中國人壽（2823）發揮對氣候議題的影響力，與母公司開發金控齊力達成「2045年達成全資產組合淨零碳排」之承諾。中壽連續兩年榮獲「台灣永續投資獎」殊榮，並於今年度參加的三項獎項皆獲得肯定，其中「機構影響力類」壽險組榮獲「楷模」、「ESG創新獎」獲頒「金級」、「股東行動獎」獲得「銀級」。

台灣永續能源研究基金會舉辦第二屆「Taiwan SIA 台灣永續投資獎」（Taiwan Sustainable Investment Awards）之評選活動，表揚具永續投資願景與策略、透明揭露、並具影響力及效益之機構投資人。

作為責任投資者，中壽自主響應聯合國永續保險原則（PSI）及責任投資原則（ PRI），自願遵循格拉斯哥淨零金融聯盟承諾，同時在投資面透過「議合目標」、「產業目標」及「低碳轉型目標」等策略，驅動中壽朝2045年投資組合淨零碳排方向前進，期望以投資影響力，給予落實永續經營之企業更多能量因應轉型的挑戰。中壽在永續投資的質化與量化成效獲得評審肯定，於眾多金融機構中獲得殊榮。

有鑑於氣候變遷對於總體經濟與金融體系的衝擊，中壽積極響應金管會推動的「 綠色金融行動方案 2.0」及「公司治理 3.0-永續發展藍圖」政策，並依循「保險業氣候相關風險財務揭露指引」建構治理架構推動氣候風險監督及管理相關作為 ，揭露氣候變遷對於公司營運及價值鏈之衝擊。

為減緩和適應氣候變遷，中壽導入國際方法學，完成投資組合全面碳盤查及建立追蹤機制，針對高碳排之產業及企業進行議合行動。同時持續優化投資流程，將碳排放管理列入標的篩選指標，唯有符合相關標準之投資標的得以納入投資組合當中，逐步將資金引導至低碳產業。

為實踐永續經營與綠色金融，中壽持續展現機構投資人力量，遵循「機構投資人盡職治理原則」，透過積極參與被投資公司股東會及行使股東投票權，以議合機制與經營階層對話，要求投資標的提升公司治理等永續作為，並鼓勵被投資公司積極響應氣候變遷倡議，採取必要的氣候行動。同時建立夥伴關係共同行使股東行動，提升機構投資人盡職治理效能。

身為金融產業的一員，中壽從壽險本業出發投入永續發展的承諾，未來除持續布局永續投資機會，主動響應國際倡議的推動，並積極與被投資對象議合對話，發揮投資影響力，帶動產業價值鏈的永續作為。