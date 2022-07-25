中信銀攜手8891汽車網 購車信貸專案最快1小時撥款

中信銀行（2891）攜手線上購車平台8891汽車網，全新推出一站式購車信貸專案 ，購車族不僅可以於8891汽車網得到中古車、新車的線上諮詢服務，還可線上提出購車申貸需求，營業時間最快1小時即可撥款，專案優惠首期年利率僅0.01%，貸款額度最高新台幣300萬元。

美國汽車產業數據分析公司CDK Global最新研究結果指出，泛指1990年至2010年出生的Z世代正從學生身分轉換為社會新鮮人，其中81%受訪Z世代在做出購車選擇前，會先徹底研究心目中屬意的車種、車型，線上看車、買車已逐步成為年輕族群趨勢。

中國信託銀行與8891汽車網合作，在行動版及網頁上的物件詳情網頁設置中國信託購車信貸申請專區，可滿足8891汽車網20萬名活躍用戶的購車資金需求。

中信銀行表示，購車信貸專案具有六大特色，包括營業時間線上申請最快1小時撥款、專案優惠首期年利率0.01%、貸款額度最高新台幣300萬元、貸款期限最長7年、免保證人及擔保品且汽車免設定抵押、購車前即可取得資金以掌握更大議價空間。

8891汽車網以「生活服務」為發展藍圖，今(2022)年本土疫情急速升溫，面對瞬息萬變的資訊服務環境，持續優化既有平臺及使用者體驗，並爭取異業合作機會，本次特別從用戶需求角度出發，導入中信銀行24小時線上申貸服務，提高平臺價值。

中信銀行表示，數位生態經營強調無縫體驗感，對於客戶數位金融服務需求，將持續與策略夥伴攜手合作，串接多元數位生態圈，提供廣大消費者Banking Everywhere的數位金融體驗。