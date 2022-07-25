推短打還是鎖長？美元高息定存 各家算盤打得不一樣

目前市場逾10家推出美元高利定存專案，主要有兩大態樣，一是短打高息喊到逾7%，二是鎖長，一年期則上探3%，各家銀行策略不一，關鍵是背後的盤算也不一樣。

一家民營銀行主管說，各銀行「短打高息」主要特徵是以快閃、限時限量、及以數存戶為出發，這類銀行策略是「攬客」，先用高息吸睛也吸金、並希望「活化」數存戶，讓數存戶可以轉做投資，而以快閃或限時量是要控制資金成本。

「鎖長」則是以銀行提前鎖住便宜成本美元，穩定中長期資金部位為主，尤其是美國升息趨勢未變下，能鎖定長天期的資金成本，就可擴大放款利差。

換言之，對銀行來說，採「短打高息」是想要吸睛攬客、主攻財管、數位客戶；而「鎖長」則是傾向鎖住資金成本、擴大放款利差、推升淨利息收益。

那麼，客戶又該如何選擇？

銀行主管坦言，民眾搶進美元高息定存前，得先考慮三件事，一、定存期間是否有資金需求？二、優惠到期後，資金要往哪擺？否則僅是「逐高利而居」反而吃力不討好，三、高息定存的匯差及手續費，恐都會吃掉利差。

該主管說，若民眾有一筆可能一年都不會動用的資金，就可以考慮存一年期的長天期；若是半年內就需動用，例如有美元保費、或是出國留學，選擇美元定存的天期就不要超過半年，避免解約打折吃掉利息錢。

其次，「逐高利而居」者，得先考慮在這家銀行定期到期後，要做甚麼其他美元的配置？如美元保單、基金或是債券等，或者這家銀行的外幣帳號，剛好又是美元保單可以扣繳的銀行帳戶；若民眾不搬家、又不想做其他投資，那就轉成一般美元活存、或定存再伺機而動。

第三，定存到期後，若台幣升值、美元貶值，最好按兵不動，或是從他行「搬家」時，最好挑利息錢超過搬家手續費的專案。