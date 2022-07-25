臺灣企銀深根新板特區 埔墘分行喬遷開業

臺灣企銀（2834）埔墘分行原址因應舊有行舍危老都更重建，遷移至新北市板橋區文化路一段51號繼續營業，25日舉行喬遷開幕典禮，由董事長林謙浩與多位貴賓及高階主管共同剪綵。

搬遷後的埔墘分行將觸角擴大延伸至新板特區商圈，不僅鄰近新北交通樞紐板橋車站，大眾運輸便利、商業活絡，同時優化分行營業空間及動線，並設有證券分公司，提供客戶全方位金融服務。

林謙浩表示，期許埔墘分行持續秉持專業及用心服務的精神，深耕既有客戶，開發多元客源，協助在地產業發展。未來臺灣企銀也將繼續進行分行改造，落實友善金融環境。

除了實體分行有感升級，臺灣企銀持續積極推動數位轉型計畫，其中全新版行動銀行及Hokii數位存款帳戶兩樣服務，今年再獲得國家品牌玉山獎之「最佳產品類 、最佳人氣品牌類」，為首家連莊獲雙獎的公股行庫。