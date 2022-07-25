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一銀主辦正隆90億元聯貸 超額認貸126％

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

正隆（1904）今（25）日與第一銀行等11家金融機構完成5年期新台幣90億元聯貸案簽約。該聯貸案由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，台北富邦銀行、合作金庫銀行及華南銀行擔任共同主辦銀行，並邀集土地銀行、元大銀行、國泰世華銀行、彰化銀行、台新銀行、遠東銀行、玉山銀行等金融機構參貸。本案認貸金額達181億元，超額認貸比率達126%，最終簽約金額為90億元，聯貸資金主要是償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金。

第一銀行積極將ESG結合經營策略，此聯貸案納入ESG指標連結利率條款，依ESG的表現，給予相應的減碼，以鼓勵企業遵循永續發展原則、持續實踐永續經營。截至2022年6月底止，第一銀行「永續績效連結授信專案」合計已核准41件，核准金額逾630億元。

第一銀行 聯貸案 正隆

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