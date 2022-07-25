快訊

震撼彈！聯發科攜手英特爾合作晶圓代工

安倍過世才2周維安又出包？ 遺孀乘警車遭後方車輛追撞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一銀主辦 正隆90億低碳智慧造紙轉型聯貸案今簽約

經濟日報／ 記者嚴雅芳／即時報導
正隆攜手一銀等11家銀行團簽訂90億ESG聯貸。圖／正隆提供
正隆攜手一銀等11家銀行團簽訂90億ESG聯貸。圖／正隆提供

正隆（1904）今（25）日與第一銀行等11家金融機構完成5年期90億元ESG聯貸案簽約，正隆表示，本次聯貸資金主要是償還既有金融負債，持續充實正隆低碳技術革新及數位化智慧造紙等轉型的中期營運週轉金。本次聯貸案也將規劃ESG指標連結機制，持續確保合作多方遵循永續發展原則，推動永續發展。

正隆ESG聯貸案由正隆總經理張清標及第一銀行副總經理王邦旭共同主持。由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，台北富邦、合作金庫及華南銀行擔任共同主辦銀行，並邀集土地銀行、元大銀行、國泰世華、彰化銀行、台新銀行、遠東銀行、玉山銀行等金融機構參貸。本案認貸金額達181 億元，超額認貸比率達126%，最終簽約金額為90億元。

正隆為台灣最大工紙紙器製造商，目前在台灣、中國大陸和越南設有五座造紙廠、21座紙器廠，並持續布局海內外循環製造綠色據點，包含越南百萬噸級一條龍造紙基地，並朝向亞洲低碳綠能新紙業目標邁進。正隆也是台灣第一家導入產銷智能化的紙業公司，成功建立比國外林漿紙一體化更適合島內資源稀缺環境的低碳循環製紙商模，透過積極發展再生能源、實踐數位轉型，從傳統製紙走向低碳智紙，每年貢獻減碳達1,040萬噸。

此外，正隆是台灣目前唯一取得風力再生能源憑證的紙業公司，去年並盤點六項重大轉型風險、1項實體風險及6項關鍵氣候變遷機會，成為第一家通過TCFD查核且獲得最高評級認證的紙業公司。並獲得加拿大媒體暨投資研究公司-企業騎士（Corporate Knights）評鑑肯定，與台積電同為台灣唯二入榜的「2022全球前200大潔淨企業（2022 Clean200）」。

正隆 第一銀行 聯貸案

延伸閱讀

國泰蔡宏圖獲負責任領袖獎

ESG基金 綠色商機爆發

再生能源夯 台廠受惠

元太獲2022亞洲企業社會責任獎三項大獎

相關新聞

新台幣匯率升值0.8分 收29.908元

新台幣兌美元匯率今（25）日以29.908元作收，升值0.8分，台北外匯成交金額6.27億美元。今天上午新台幣以29.9...

歐央結束負利率 施羅德：利率頂點仍未知

歐洲央行於21日宣布11年以來的首次升息，代表2014年以來的負利率時代結束，具有重大意義。施羅德投資集團先前預測202...

全球人壽未落實電訪等違規 遭罰120萬元

金管會今（25）日針對全球人壽，違反保險法相關規定，包括對於客戶資金來源為解約、貸款或保單借款的案，未在銷售後及承保前辦...

一銀主辦 正隆90億低碳智慧造紙轉型聯貸案今簽約

正隆（1904）今（25）日與第一銀行等11家金融機構完成5年期90億元ESG聯貸案簽約，正隆表示，本次聯貸資金主要是償...

新加坡星展銀線上面談挖台科技人 當天就知道是否錄用

新加坡星展銀行要大挖台灣科技人才，今（25）日宣布，導入數位化招募流程，讓應徵者擺脫空間與設備的限制，僅需手機或筆記型電...

華南銀限時限量美元優存加碼 最高年息2.88%

美元升息熱度不減，美國聯準會（Fed）6月一次升息3碼，本周預期還會再升息3碼，為持續跟上美元升息浪潮，華南銀行鎖定中小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。