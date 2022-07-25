一銀主辦 正隆90億低碳智慧造紙轉型聯貸案今簽約

正隆（1904）今（25）日與第一銀行等11家金融機構完成5年期90億元ESG聯貸案簽約，正隆表示，本次聯貸資金主要是償還既有金融負債，持續充實正隆低碳技術革新及數位化智慧造紙等轉型的中期營運週轉金。本次聯貸案也將規劃ESG指標連結機制，持續確保合作多方遵循永續發展原則，推動永續發展。

正隆ESG聯貸案由正隆總經理張清標及第一銀行副總經理王邦旭共同主持。由第一銀行統籌主辦並擔任管理銀行，台北富邦、合作金庫及華南銀行擔任共同主辦銀行，並邀集土地銀行、元大銀行、國泰世華、彰化銀行、台新銀行、遠東銀行、玉山銀行等金融機構參貸。本案認貸金額達181 億元，超額認貸比率達126%，最終簽約金額為90億元。

正隆為台灣最大工紙紙器製造商，目前在台灣、中國大陸和越南設有五座造紙廠、21座紙器廠，並持續布局海內外循環製造綠色據點，包含越南百萬噸級一條龍造紙基地，並朝向亞洲低碳綠能新紙業目標邁進。正隆也是台灣第一家導入產銷智能化的紙業公司，成功建立比國外林漿紙一體化更適合島內資源稀缺環境的低碳循環製紙商模，透過積極發展再生能源、實踐數位轉型，從傳統製紙走向低碳智紙，每年貢獻減碳達1,040萬噸。

此外，正隆是台灣目前唯一取得風力再生能源憑證的紙業公司，去年並盤點六項重大轉型風險、1項實體風險及6項關鍵氣候變遷機會，成為第一家通過TCFD查核且獲得最高評級認證的紙業公司。並獲得加拿大媒體暨投資研究公司-企業騎士（Corporate Knights）評鑑肯定，與台積電同為台灣唯二入榜的「2022全球前200大潔淨企業（2022 Clean200）」。