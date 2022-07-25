父親節即將到來 保險規劃掌握三原則買對保單

一年一度的父親節即將到來，爸爸們在辛苦打拼經濟的同時，亦要做好個人健康管理，養成良好的生活作息、飲食習慣，並透過完善的保險規劃分擔生活中不確定的風險，保誠人壽建議可從三個方向，為個人健康與保障把關。

首先為「善用數位工具找出真正的需求」，在規劃保險保障時，許多人可能一知半解，甚至因此買了不需要的保險而不自知，建議可以善用保險公司提供的數位工具，透過循序漸進的問題及剖析，釐清自己及家庭保險需求。

保誠人壽舉例，公司官網所提供的「保誠幸福秘境」需求分析工具，透過沉浸式體驗，以貼近日常生活中可能面臨的健康、財務等問題，逐步引導爸爸們探索健康保障、父母樂活退休或子女教育等不同的生活情境，並提供客製化分析及保險規劃建議，讓爸爸們做為檢視保險規劃的參考依據。

其次為「依據需求做好個人保險規劃」，除了基本的壽險保障之外，因應生活中在健康與保障、子女教育金準備、退休金準備、資產規劃與傳承等需求的比重，依據人生各階段需求，選擇適切的保險商品，給自己及家人更安心的保障。

保誠人壽指出，以三十而立的新手爸爸們來看，應著重於醫療險、意外險、失能險；四十有成的爸爸們，若為子女教育基金或退休金而準備，則可考量不同繳費期別的分紅保單或投資型保單；屆齡退休的爸爸們，則應評估長壽風險，添加長照險或年金險。

最後為「平時多加注意健康體態」，保誠人壽表示，維持健康是給家人最大的保障，平日應注重健康養身，維持規律的生活及運動，並定期進行健康檢查，同時可透過即時方便的數位化自我健康檢視工具評估自己的健康狀況，發現可能的疾病風險。

舉例來說，保誠人壽「健康大數據」智能健康模組，結合多種醫療資料庫、醫學文獻資料、健檢資料所建立的健康風險測驗分析模組，只需要輸入血型、生日、居住地、年齡等基本資料，就能知道個人可能罹患常見慢性病的風險程度，同時參考專業醫師提供的飲食、運動、生活習慣等健康管理建議；或透過個人家族病史、個人病史、生活習慣、及飲食等資訊，推估十年內罹癌風險程度，並獲得進一步檢查項目及生活飲食建議。