華南銀限時限量美元優存加碼 最高年息2.88%

美元升息熱度不減，美國聯準會（Fed）6月一次升息3碼，本周預期還會再升息3碼，為持續跟上美元升息浪潮，華南銀行鎖定中小企業及個人戶客群，再推出限時限量美元優利定存，利率向上加碼， 1年期年利率可享2.88%，民眾可把握進場布局美元的時機點。

華南表示，本次推出的限時限量美元優利定存，不需搭配理財產品，只要以新台幣結購或以新資金匯入，即可享有6個月期年息2.1%、9個月期年息2.5%、1年期年息2.88%的優利定存，個人戶單筆最低金額1萬美元，企業戶單筆最低金額3萬美元，專案活動期間自即日起至8月31日或額滿即提前截止。

華南指出，近期全球經濟聚焦在通膨發展的變化，Fed升息目標明確，使得美元匯率走勢仍然強勁，華南銀行表示，在全球景氣動盪的金融環境下，將部分資金停泊在美元存款是最佳防禦選擇，可享有穩定收益並保留運用彈性，為滿足客戶資產配置多元性，華南銀行將持續關注市場走勢不定期推出優惠專案。

華南也強調，為因應數位金融潮流，已推出「夜間換匯線上服務」，讓民眾在非營業時間的下午4點半到次一營業日上午7點間，可透過個人網路銀行或行動銀行進行線上外幣換匯與幣別轉換，同時搭配「外幣到價通知」功能，設定多組外幣指定匯率，讓系統自動為民眾盯盤聰明換匯。