元大金控 連兩年勇奪國家品牌玉山獎九項大獎

元大金控旗下子公司囊括第19屆國家品牌玉山獎九項大獎，連續兩年獲此佳績，今年包括元大證券奪得兩項最佳產品；元大銀行獲得最佳產品與最佳人氣品牌；元大投信獲傑出企業、最佳產品及最佳人氣品牌；元大期貨獲傑出企業、最佳產品。

數位金融服務的發展一直為元大關注的重點，元大集團積極開發以客戶體驗為中心的數位服務，讓金融服務能更貼近客戶的使用習慣及生活。證券的「穀市新手村」與「天羅地網」、銀行的「專為年輕人打造的財富管理體驗」、期貨的「iTRADER 交易達人」提供投資人與年輕族群多元化服務，獲得最佳產品肯定。

「穀市新手村」是以年輕人接受度最高的手遊方式打造，結合流行的養成與闖關等元素，藉此學習股市知識，引導投資新手在準備充足的情況下，開始他們的第一筆投資；另一個獲獎的天羅地網則是元大證券獨創的程式交易系統，投資人可以透過該程式的自動化買賣機制，輕鬆捕捉波段價差，搭配直覺流暢的介面，輔助交易需求較高的投資人，讓投資變得更容易。

元大期貨獨家全新推出交易平台「iTRADER 交易達人」為業界首創自行研發的期權電腦下單軟體，擁有一屏多工的功能，並搭配獨家開發的畫線下單技術、長效雲端掛單等功能，將金融科技及盤中風險管理技術融入客戶交易生態圈，是以客戶為服務核心所研發的最佳產品。元大期貨長期重視公司治理與永續經營，積極強化公司各項經營管理項目也奪下傑出企業的殊榮。

元大銀行鑽金商務網_構建企業金融生態圈為創造企業數位化發展所需，全面整合數位薪資轉帳服務與多元收付金流整合，為企業客戶量身打造高效的數位金融服務，365天「天天都是撥薪日」，搭配個人的鑽金數位服務，例如，鑽金數位存款帳戶、鑽金智慧理財、鑽金信用卡、鑽金貸等，員工共享數位好薪情，真正為企業專屬構建的金融服務生態圈，獲得最佳人氣品牌肯定。

元大投信憑藉旗下產品多元及持續創新服務，以滿足投資人各項投資理財需求，其中元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）以及元大台灣高股息優質龍頭基金深具指標地位，推升元大投信在台股相關產品規模、受益人數遙遙領先同業，資產管理規模不斷創新紀錄，為業界典範，此次榮獲「傑出企業、最佳人氣品牌及最佳產品」肯定。

持續落實誠信經營的管理精神與企業文化外，元大金控更將落實全面成長驅動的經營策略，以流量與存量並重之經營模式，建構多元事業獲利能力，以提升本公司資產規模與經營績效，並有效穩定及提升盈餘水準，持續朝「亞太區最佳金融服務提供者」願景邁進。