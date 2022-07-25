Fed升息步伐有望放緩 點燃數位經濟相關類股

聯準會近期為本月升息4碼降溫，本周即將召開的利率政策會議有機會在升息3碼後，後續升息步伐逐漸舒緩，加上美國6月零售銷售略優於預期，投資信心走出低谷，股市有望回歸基本面。

此番好消息，大肆激勵受利率敏感性高的科技股，比特幣更一掃上半年壟罩在升息下的陰霾，重見漲勢，根據Bloomberg資料，近一周以來（截至7/20），那斯達克指數上漲5.78%，數位資產如比特幣應聲強漲15.37%，另外，與數位經濟圈及支付生態系有高度關聯的Solactive全球數位支付服務指數，同樣也見到近15%的強勁反彈。

數位經濟市場漲勢見曙光，市場納悶，何以能在短時間重燃升機？法人觀察，跌深就是最大的利多，7月以來市場氣氛出現明顯轉變，代表市場恐慌氣氛的VIX指數，持續回落且往20靠近，金融市場逐漸步入穩定階段，似已有跡可循。觀察彭博銀河加密指數（Bloomberg Galaxy Crypto）自去年11月高點至今年6月低點已修正78%，7月以來出現回穩跡象，未來若市場情緒好轉，則回升空間相當具可期待性。

數位經濟生態圈隨全球股市回漲而氣氛好轉，也引發全球數位經濟及區塊鏈概念股強漲，根據Bloomberg資料，7月以來，主要指標個股如Riot區塊鏈（Riot Blockchain）、馬拉松數位控股（Marathon Digital），及數位金融服務和投資管理公司銀河數碼（Galaxy Digital）等，市場交投熱絡，短短三周至少漲逾四成，馬拉送數位控股的股價更見翻倍漲勢，特別引人注目。

細探上述這些強漲公司的營運近況，馬拉松數位控股，專注於區塊鏈生態系統和數位資產的產生；Riot區塊鏈主要從事數位資產及相關開發業務，並進行區塊鏈生態系統的投資，該公司也透過子公司TESS尋求為批發電信運營商開發基於區塊鏈的託管服務；銀河數碼是數位經濟相關的資產公司，除了在加拿大上市交易外，今年第一季甫於美股上市，如今已有亮眼漲勢。

國泰全球數位支付服務ETF（00909）基金經理人游凱卉認為，近來這波強漲勢頭，除了因先前科技股跌深所致，數位經濟衍生出的龐大商機，包括這幾年網路世界快速崛起的數位資產、數位藝術版權保護，以及讓數位支付環境得以更加安全與透明的區塊鏈技術（Blockchain）等快速崛起，在在開啟新的網路型態與商業機會，也催化數位經濟圈及相關公司的股價表現。預期待升息放緩、股市走回景氣步入正軌的基本面後，數位經濟相關類股將有望續強，若未來虛擬經濟相關資產可進一步回升，將有助帶旺數位經濟及擴大支付商機，建議正向看待，後市持續留意數位經濟及科技新創潛力股的表現。