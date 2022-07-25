歐央結束負利率 施羅德：利率頂點仍未知

歐洲央行於21日宣布11年以來的首次升息，代表2014年以來的負利率時代結束，具有重大意義。施羅德投資集團先前預測2022年底時，歐洲央行主要再融資利率為1%，現在則將目標調高至1.5%。

歐元區的通膨率在6月達到8.6%創下歷史新高，隨著通膨持續升溫加上歐元貶值，歐洲央行表示，大幅升息有其必要性。此外，歐洲央行還提到，儘管許多經濟指標都顯示經濟成長正在放緩，但勞動市場仍保持穩健，且失業率處於低點。然而，施羅德資深歐洲經濟學家Azad Zangana認爲薪資上漲可能進一步推升通膨，導致消費需求下降。

Azad Zangana指出，市場共識預測原本顯示歐洲央行7月將升息25個基點，而貨幣市場的交易結果顯示將升息40個基點，代表升息50個基點的可能性為60%。儘管最後歐洲央行採取較大幅度的升息，然而歐元兌其他貨幣的匯率卻在升息後從高點回落，且政府公債的殖利率也下降，這顯示市場對於歐洲經濟前景仍存在擔憂。

Azad Zangana認爲，這可能因為歐洲央行取消了先前所宣稱的如果通膨未見改善，則9月會議將升息50個基點的承諾。但這並不代表後續就不會升息兩碼或甚至是更大幅度的升息。

歐央表示，央行利率將取決於每次會議時所參考的數據，這也意味著可能還會有幾次幅度較大的升息行動。歐洲央行總裁拉加德表示理事會對於最終利率的水準尚未有確切定案，但預期利率將逐步升高，因此，此次7月升息兩碼的舉措，並不影響利率的最終水準。

Azad Zangana表示，歐洲央行過去對升息的顧慮之一，擔心升息會對經濟體質較差的成員國造成不利的影響，特別是義大利在歐洲央行決議結束其以量化寬鬆挹注經濟的計畫後，市場投資人轉而要求更高的收益率，以彌補其基本面風險上升的疑慮。

Azad Zangana預期歐洲央行應會繼續加快其升息步調，以避免高通膨情況變得更為僵化。施羅德投資集團先前預測2022年底時，歐洲央行主要再融資利率為1%，現在則將目標調高至1.5%。此外，德拉吉請辭總理，義大利國會提前大選引發的政治動盪也將造成市場波動，這將再次考驗歐洲央行穩定經濟的決心。然而，這次歐洲央行要考慮的並非是否出手援助義大利，而是應於「何時」採取行動。