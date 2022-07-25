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永豐投信首檔數位基建基金吸金34億 獲准成立

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

近期全球金融市場動盪加劇，儘管仍有不少投信發行新基金，然整體募集難度提高，無懼7月通膨、大升息疑慮，永豐投信順利完成近兩年多來首次的主動型基金募集，永豐ESG全球數位基礎建設基金已於22日正式獲准成立，全台首檔數位基建基金獲投資人認同，募集規模達34億元，募集成績亮眼。

永豐投信規劃，基金成立初期進場配置部位預計產業分布，以智慧電網占比近三成、電子商務倉儲占比近兩成為前兩大產業標的，這些標的都是在能源轉型、數位經濟升級的重要基礎根基，其餘如數位電塔、再生能源、智慧運輸及資料中心等，投資占比則在一成上下，永豐投信指出，基金成立後，已同步開放定期定額投資，提供投資人定期投資、作為長期核心資產配置新選擇。

永豐投信將這檔數位基建基金打造為俱備新十大建設概念基金，永豐ESG全球數位基礎建設基金投資聚焦於數據中樞、數位轉型、未來能源三大主軸，涵蓋新十大建設產業包括：5G基地台、低軌道衛星、資料中心、數位電塔，電子商務倉儲、智慧運輸與生命實驗室，智慧電網、再生能源與充電樁等。

永豐投信表示，數位基礎建設的投資概念，是投資在數位轉型、科技升級、能源新趨勢等基礎建設商機，投資標的涵括各類型數位基礎建設產業，新十大基建產業進入門檻高，具備剛性需求，長期營運穩健，基礎建設相關投資標的在穩定收入與金流的挹注下，更能降低資產波動度、追求定期股息收益特性，適合納入資產配置核心部位。

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