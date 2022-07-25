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富邦產險推車窗車鑰險 萬元保額年繳保費僅百元

經濟日報／ 記者紀佳妘／台北即時報導

為提供民眾於行車上更全面的保障，富邦產險今（25）日表示，於官網推出「車窗車鑰險」，網路投保就享九折優惠，凡是出廠三年內的自用小客車與客貨兩用車車主，可於投保乙式或丙式車體險時加保「車窗玻璃損失險」或「汽車鑰匙損失險」，1萬元的保額，年保費僅需126元、96元，若因承保事故所造成的車窗毀損修復費用及鑰匙重置費用，與保額內皆全數給予理賠，且不須額外負擔費用。

對於車主來說，除了停車費、稅金等固定開銷外，非固定開銷也是一筆額外的支出，如車輛受損更換零件、定期保養等成本，往往需支付高達數千或上萬元。

富邦產險表示，若加保「車窗玻璃損失險」，因竊盜、拋擲物或墜落物、第三者之非善意行為導致車窗玻璃毀損滅失，富邦產險會依修復費用負賠償之責，年保費僅需126元，即可獲得保額1萬元的保障。

舉例來說，王先生為他的愛車投保丙式車體險，同時也加保車窗玻璃損失險保額1萬元，某天行駛於高速公路上，遭到車道上彈起的小石頭高速撞擊前擋風玻璃，導致王先生須將愛車送至原廠修復，共花費9,500元。因王先生事先投保了汽車車窗玻璃損失保險，保險公司將依約於保額內全數給予理賠金9,500元。

此外，若為加保「汽車鑰匙損失險」，不論是汽車鑰匙遺失或遭受竊盜，富邦產險會對複製鑰匙的費用負賠償責任，且保額1萬元年保費僅需96元。

舉例來說，林先生為他的愛車投保乙式車體險，並加保汽車鑰匙損失險保額1萬元，一天看完電影準備開車返家時，才發現遍尋不著愛車鑰匙，只能找代理商重新複製一支新的鑰匙，花費8,500元，所幸林先生投保了汽車鑰匙損失保險，因此保險公司即依約於保額內全數給予理賠金8,500元。

富邦產險指出，不論是重新複製一把鑰匙，抑或車窗玻璃的維修費用，在意外發生時都是一筆額外負擔，建議民眾在投保乙式或丙式車體險時，可再加保「車窗車鑰險」，僅需少額保費就可獲得雙重保障，也讓行車時更放心。

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