無薪假警報尚未解除 人力銀行：必須持續觀察到第4季

根據yes123求職網今（25）日發布的最新調查發現，面對本土疫情衝擊經濟的現況，合計六成的勞工透露，近期會害怕自己要「放無薪假(減班休息)」，不樂觀的是，也有15.6%的企業透露，評估在今年下半年「有考慮實施」無薪假(減班休息)的計畫。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，企業界實施無薪假的狀況，是否惡化或有望好轉，必須持續觀察到第4季，而且特別關注疫情海嘯重災區的觀光、餐飲、航空業，會不會受惠全面性的邊境解封，然後帶動業績跌深反彈。

此外，從yes123求職網的調查還發現，每逢不景氣，高達80.4%公司覺得實施「無薪假(減班休息)」，會成為整個企業界的常態。如果被迫要實施「無薪假」，在可複選狀況下，首要對象依序針對：「基層員工」(75.8%)、「基層主管」(35.3%)、「中階主管」(26.8%)、「高階主管」(25.5%)。

假如突然被迫「放無薪假」，高達93.4%的人會「緊縮」生活總開銷，而且平均每月要節省7,575元；其中甚至有8%預估，預計少花「兩萬塊(含)以上」。

實際上若任職的公司，營運狀況因疫情變差，仍有61.7%表示願意接受放無薪假，一起共體時艱、共度難關；但這也代表有38.3%不願意接受放無薪假。

針對被迫「放無薪假」的生活情況，合計有90.4%勞工坦言，無薪假造成了經濟壓力：其中56.3%屬於「當時仍可負擔」；34.1%屬於「當時無法負擔」。而那段時間的經濟壓力來源，在可複選狀況下，前五大開銷依序為：「房租」(77.2%)、「父母、長輩的生活(孝親)費」(70.3%)、「卡費」(62.3%)，以及「保險費」(59.1%)、「子女、晚輩教養費」(48.7%)。

其餘金錢方面的壓力，又還有：「一般信用貸款」(40.5%)、「車貸」(27.4%)、「房貸」(25%)，以及「學貸」(22.8%)、「兄弟姐妹的生活費」(14.2%)。

不光是缺錢而已，連身心都缺乏穩定狀態。如果曾經放過無薪假，合計有91.8%透露，當時覺得「身心壓力」大：其中63%屬於「壓力大，但仍可承受」；28.8%屬於「壓力大，且無法承受」。

針對遭遇無薪假的勞工，yes123求職網發言人楊宗斌建議，雖然「灰心」，但千萬「不能喪志」。

首先檢視自己的存款與開銷、負債，評估財務狀況能支撐多久的「零收入」生活。接著檢視目前擔任的職務、任職的公司，以及所處的產業，是否真的出現長期危機，有助於思考自己的下一步：需不需要申請政府紓困金？有可能很快恢復上班嗎？或是需要開始求職？或者考慮乾脆轉行，甚至創業去？

楊宗斌並進一步指出，處於減班休息期間，職涯規劃要「超前部署」，可以多充實本職學能，或者發展第二專長，像是參加職訓班、語言補習班，甚至考取證照、通過檢定，補強職場競爭力。

更重要的還有加強與家人溝通，取得彼此諒解，齊心走出困境；並與其他同事保持聯絡，隨時掌握公司近況，維持能立即開工狀態，同時也有突然變無業的心理準備。

上述「裁員減薪疫外危機與無薪假恐慌症調查」，是由yes123求職網於2022年7月7日到7月20日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上、已畢或役畢(免役)會員，而且目前在職、有一年以上工作經驗，會員有效問卷共1,260份，信心水準為95%，誤差值為正負2.76%。至於企業有效問卷共933份，信心水準為95%，誤差值為正負3.21%。