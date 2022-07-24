房貸水龍頭要關緊了？ 這三大原因讓銀行縮手了

6月股債市大跌，間接牽動了國銀承做房貸量能，6月銀行大戶因資金調度降存款水位，銀行端不動產30%法定限額再度拉警報，加上6月也開始反映3月升息，房貸息走高壓抑了交易量能，這三大關鍵讓房市供需同步降溫，銀行房貸水龍頭再關緊。

銀行主管說，6月六都交易量出現明顯衰退，量跌逐月擴大，顯示市場對房市後市看法愈趨謹慎，除自住的剛性需求外，投資或置產等需求端明顯減少。

該主管也說，6月各銀行房貸戶採季調的房貸息，開始陸續反映3月央行升息幅度，預估下半年隨房貸息一路走高，交易量縮會更加顯著。

市場需求端減少，銀行供給端也再緊縮。

另一家行庫主管說，6月股債市大跌，市況差讓銀行投資部位出現評價減損，侵蝕淨值，也影響了資本適足率，部分行庫為了維持資本適足率，只能反向減少高耗資本的風險性資產，土建融、投資房貸戶首當其衝。

加上6月又逢銀行存款大戶因每半年做資金調度，存款餘額下降，連帶牽動銀行72-2條的不動產放款30%限額，也讓銀行房貸縮手。

據央行統計，6月五大銀行新承做購屋貸款金額606.98億元，若排除2月農曆過年季節性因素外，新增房貸金額已下探近九個月新低，單月減少78.83億元或11.49%，已略為反映房市量縮狀況。五大銀行包括台銀、土銀、合庫、一銀和華南銀。