交屋量掩蓋房市低買氣？ 這三家銀行房貸量、新戶數齊揚

交屋高原期讓5月國銀房貸量與新貸戶兩大指標同步走揚，國泰世華銀、第一銀、中信銀三家銀行增幅最大，其中又以第一銀房貸量與新貸戶年增率同創15年新高最受矚目；瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛直言，前期遞延的貸款需求推升房貸量與新戶數，但要小心交屋潮恐掩飾買氣快速萎縮的真相。

黃舒衛說，今年交屋量是2009年來新高，交屋潮會帶來新屋價量，但事實上市場已愈來愈保守，6月六都交易量年減14.9%，量跌幅度持續擴大。

據金管會5月底統計，全體本國銀行房貸餘額9兆405億元、月增0.76%是年來新高、年增9.09%卻降到15個月新低；再看新貸戶數，總房貸戶200萬7,720戶、月增0.13%是四個月高點、年增1.82%探八個月低點，都呈現月增走揚、年增卻持續走低的現象。

黃舒衛進一步分析，整體國銀5月房貸量月增走揚，是因為預售屋交屋潮的分戶抵押貸款產生遞延效果，年增率持續下探則因是整體交易量縮，又以中古屋買氣消退最嚴重。

至於房貸量因高房價、預售屋又轉新成屋增加，導致房貸餘額一路墊高，但他也示警，6月交易量縮趨勢持續擴大、但房價又不跌，已呈現價量背離的現象。

若以前十大房貸行來看，國泰世華銀、第一銀和中信銀5月房貸餘額、及新貸戶數年增率兩大指標同步走高，一銀房貸年增12.23%、新貸戶數年增4.44%同創15年新高。

國泰世華銀房貸與新貸戶年增各是6.02%及4.26%同創年來新高，中信銀房貸年增10.34%則攀逾三年高點、新貸戶年增3.93%也是近一年高峰。

第一銀行主管說，5月房貸量、新貸戶數年增率同步飆高，有三大主因，一、一銀去年同期因做兩段式利率，量少的低基期，今年成長，二、土建融整批分戶貸款交屋，5月整批45.5億元較4月增加了33.8%，占比衝破三成達31.1%，三、交屋進入高原期，內部已預估下半年成長率應會下降。

據金管會統計，位居房貸老九的第一銀5月房貸餘額4,270億元，月增66.5億元或1.58%是今年高點，年增率12.23%，新戶數較上月增加了650戶、年增4.44%，房貸與新戶數的年增率齊創15年新高。

穩居房貸季軍的中信銀5月房貸餘額7,552.6億元，月增93.3億元或1.25%，月增連3個月都在1%以上，年增10.34%是3年4個月高點，新戶數較上月增加820戶，年增率3.93%是11個月高點。

房貸老七的國泰世華銀5月房貸餘額4,942.5億元，月增81.16億元或1.67%是14個月高點，年增6.02%是年來新高，新戶數較上月增加1,053戶、年增4.26%年來高點。