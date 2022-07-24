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央行啟動升息循環 「以房養老」利率快全數漲破2%大關
為對抗高漲的通膨，中央銀行今(2022)年3月與6月分別升息1碼與半碼，國銀房貸利率陸續調漲，民眾申辦「以房養老」貸款的利率也跟著走揚，由於申貸人每月須支付的利息變多，每月領出的生活費也會隨之減少。以市占率最高的合庫而言，隨著央行兩度升息，一段式利率已漲破2%大關。
資料顯示，以房養老市占率逾四成、高居第一的合作金庫，「以房養老-幸福滿袋貸款」一段式計息的最低利率，已由1.73%調升為2.105%，貸款利率跟隨央行兩度升息調足0.375個百分點。
合庫指出，以房養老貸款對象為年滿60歲，首次最高可貸七成，在貸款利率方面，一段式為2.105%起，若為分段式，前2年1.835%起，第3年起2.135%起，貸款期限最長35年，且貸款期間須10年以上才可適用分段式計息。
不動產專業銀行土銀的以房養老貸款，貸款對象須年滿63歲，貸款期限部分，年滿65歲者，貸款期間加計借款人年齡合計數不得低於95，期限最長30年，未滿65歲者一律為30年，貸款額度最高七成。在央行3月升息前，貸款利率為1.61%至2.41%，央行兩度升息後，貸款利率進一步調高為1.99%至2.79%機動計息。
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