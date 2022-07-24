台灣之光！台北羽球公開賽 合庫球員戴資穎及周天成奪冠

2022台北羽球公開賽於今（24）日在台北和平籃球館舉行冠軍賽，臺灣羽球一姊戴資穎及一哥周天成不負眾望，在冠軍賽中發揮精湛的球技及奮戰不懈的精神，擊敗強勁的對手，分別摘下女單及男單冠軍。戴資穎及周天成都曾拿下三座台北羽球公開賽冠軍，今年也順利摘下第四座冠軍獎座，將本賽事最高榮耀的冠軍獎盃留在臺灣。

近期連續奪下泰國、印尼公開賽兩座冠軍的戴資穎，於15歲時被合庫羽球隊教練團相中並簽約成為預備隊員，畢業後即正式加入合作金庫銀行職員行列，合庫作為最堅強的後盾，讓她能專心在羽球訓練上精進實力。後續戴資穎在全世界的各種賽事中獲獎無數，更於2016年首次登頂「世界球后」，是目前女子單打世界第一維持最久的選手！戴資穎於2021年舉辦的東京奧運摘銀為臺灣摘下奧運史上第一面羽球女子單打銀牌，這不僅是國家的驕傲，更是全體國人的榮耀。

羽球男單位居世界排名第四的周天成，也在各項國際賽事中獲得佳績，周天成在 2014 年法國羽球超級賽成為臺灣第一位在世界羽聯超級系列賽奪冠的男單選手；也曾於亞洲運動會羽球比賽拿下男單銀牌，創下臺灣選手最佳成績；近期更於印尼超級500系列賽奪下亞軍。

合庫被譽為培育國手的搖籃，從球員青少年時期就發掘體壇新秀，向下扎根支持臺灣體育發展，本次參與2022台北羽球公開賽的合庫選手們，個個在場上都有精彩表現。合庫銀行雷仲達董事長相當重視球隊的人才培訓，長期以來支持選手發展不遺餘力，致力成為球員夢想的後盾，善盡「取之於社會、用之於社會」的企業社會責任，未來也將持續經營桌球、羽球及棒球三支球隊，期望培育更多臺灣之光，成為世界競技場上的閃耀球星！