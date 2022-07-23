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台銀主辦國家住都中心聯貸 4119億元規模創新高

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國家住宅及都市更新中心4,119億元聯貸案簽約典禮，由國家住都中心董事長花敬群（前排右三）與臺灣銀行董事長呂桔誠（前排左三）共同主持。圖／臺灣銀行提供
國家住宅及都市更新中心4,119億元聯貸案簽約典禮，由國家住都中心董事長花敬群（前排右三）與臺灣銀行董事長呂桔誠（前排左三）共同主持。圖／臺灣銀行提供

國家住宅及都市更新中心（國家住都中心）委由臺灣銀行統籌主辦新台幣4,119億元聯貸案並擔任管理銀行，已於7月22日假臺灣銀行總行舉行簽約儀式，由國家住都中心董事長花敬群與臺灣銀行董事長呂桔誠共同主持。

本聯貸案在所有參貸行全力支持下，發揮超高效率，順利完成籌組，亦彰顯金融業對政府興辦社會住宅協助民眾安心安居樂業政策之支持。

聯貸案資金用途為支應興辦社會住宅所需資金，在臺灣銀行、合作金庫、農業金庫、臺灣企銀、兆豐銀行、彰化銀行、土地銀行、華南銀行、第一銀行等九家銀行踴躍支持下，總承諾參貸金額達6,600億元，超額認購金額約2,500億元，最後以4,119億元結案，締造國內聯貸規模史上新高紀錄，充分顯示臺灣銀行發揮影響力，攜手金融同業踐履企業社會責任，以實際行動全力支持政府推動興辦社宅政策，共同實現居住正義暨安居樂業之願景。

國家住都中心將以此資金興建6.9萬戶社會住宅，預計於全國19縣市約200多處基地興辦社宅，並規畫導入綠建築、智慧建築及耐震等環境永續概念，預估將可提供約20萬人的友善優質居住環境及居住服務機能。

國家住都中心作為全國社宅興辦執行樞紐，提供具公益性與有品質之住宅，使各縣市不論城鄉發展狀況都能享有社宅服務，達成協助民眾安心安居樂業之目標。

臺灣銀行 聯貸案

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