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高利、高回饋吸客 純網銀樂天銀開戶突破10萬

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
樂天國際銀行宣布至7月開戶數破10萬戶。圖/樂天銀行提供
樂天國際銀行宣布至7月開戶數破10萬戶。圖/樂天銀行提供

純網銀樂天國際銀行今（22）日宣布，7月開戶數已破10萬，銀行目標將在今年，提供更多專案和服務來擴大其客戶群。

樂天國際銀行表示，今年樂天國際銀行推出很多活動，無論是開戶數、存款、放款，樂銀每月持續推出優惠專案，例如行動支付消費金額2%無上限現金回饋、滿足特定條件享有次月活儲年利率1.25%存額無上限、推薦朋友開戶新舊戶各享有 500元現金回饋等優惠專案，均獲得客戶熱烈迴響並吸引忠實的客戶，開戶數於7月已破10萬戶。

樂天國際銀行表示，目標明確在台灣長久經營，設計適合客戶的產品及活動是業務成功的最關鍵因素，也藉此讓往來客戶享有更便捷的金融生活，並與客戶維持長遠的往來關係。

隨著國際邊境重新開放，全世界疫情趨緩，日本旅遊漸成話題，樂天銀行表示，將瞄準哈日族期待重啟赴日本旅遊，提供與日本市場與旅遊高度連結之產品與服務，若樂天國際銀行可與日本樂天生態圈深度合作，有信心可持續增加客戶數規模。

樂天 疫情

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