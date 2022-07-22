中信金總經理吳一揆突申請退休 背後原因藏洋蔥

中信金控及中信銀行今天召開董事會，通過高層人事案，中信金總經理吳一揆因家庭因素申請退休，將於8月1日生效。中信金總經理一職將由中信銀總經理陳佳文接任，並同時代理銀行總經理，相關人事案將報請主管機 核准生效。

吳一揆過去曾任法國信孚銀行執行副總裁、高盛證券執行董事、加拿大帝國銀行董事總經理等，對外資投資銀行非常熟悉，2002年吳一揆進中信金，擔任證券市場事業處處長，中間曾轉戰台新金策略長，後來在中信金創辦人辜濂松主導下，吳一揆回鍋中信金，一路從法金總處長、投資長到總經理。

吳一揆出身軍人世家，大哥吳人偉是前嬌生中國公司總裁，但吳人偉在4月7日因病在上海辭世，享壽66歲。據了解，吳一揆為了大哥的後事出國處理，近期都請假，外界原以為吳一揆會回台恢復上班，沒想到卻傳出申請退休的消息。

中信金每季召開1次法人說明會，會中由吳一揆分析國內外經濟情勢、未來1季甚至半年的市場展望，已成為法說會的重頭戲。不過，今年以來，吳一揆已連續在第2季法說會及股東常會中缺席，當時中信金表示，吳一揆因家族私事必須出國處理，因此請假無法與會。

中信金控指出，吳一揆在中信任職近20年，任內帶領團隊歷經多次併購，去年底金控資產、獲利及市值皆創下歷史新高。吳一揆因家庭因素申請退休，公司雖感不捨，仍寄予祝福。

吳一揆也表示，因家庭重大事項須處理，因而申請退休，他以身為中信一份子為榮，對公司長期栽培與同仁們的支持與協助，表達最深的感謝之意。

陳佳文則於中信服務23年，任內拓展海外銀行業務，過去也曾任中信金總經理，參與金融併購、金控營運管理等重大議題，熟稔金控及旗下子公司各項重大業務，此次接任金控總經理，可立即銜接金控相關業務。